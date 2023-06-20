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обновлено 08:37

В Перми на публичных слушаниях обсудят новые требования к содержанию пляжей

Администрация Перми назначила публичные слушания, на которых обсудят новые требования к содержанию организованных мест отдыха у воды. Как указано в постановлении, подписанном главой города Алексеем Демкиным, новые требования предлагается внести в качестве изменений в правила благоустройства территории Перми. Слушания назначены на 10 июля в библиотеке им. Пушкина.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, готовить организованные места отдыха у воды надо не позднее 14 июня. Территорию пляжей необходимо прибирать, очищать от растительности, подсыпать песок, содержать детские площадки, урны. Также нужно ремонтировать и красить элементы благоустройства пляжей, проводить лабораторные исследования воды и почвы. Во время эксплуатации владелец пляжей должен раз в сутки подметать эту территорию, вывозить отходы, дезинфицировать кабинки для переодевания, туалеты, косить траву и прочее. Новые требования к содержанию пляжей вступают в силу с 1 января 2024 года.

Напомним, что минувшим летом городские власти решили благоустроить места организованного отдыха у воды. Сообщалось, что на рекреационных территориях установят входные зоны, места отдыха и обслуживания. На пляжах появятся арт-объекты, детские и спортивные площадки. На приобретение и установку обязательных основных объектов и элементов благоустройства администрация собиралась выделить 33,2 млн руб. Реализацию проекта запланировали на 2023 год, гордума это решение поддержала.

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