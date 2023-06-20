Глава Хакасии связал рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе на два года с развитием медпомощи

Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Хакасия в 2022 году выросла сразу на два года по сравнению с данными 2021 года. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в ходе заседания правительства региона.

Заседания состоялось 20 июня. «Это важнейший результат реализации проекта развития первичной медико-санитарной помощи и результат нашей с вами работы. В целом могу сказать, что за пять лет поддержка сферы здравоохранения у нас выросла в три раза»,– объяснил рост показателя господин Коновалов.

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в Хакасии в прошлом году достигла 70,59 года. Регион занял пятое место в Сибирском федеральном округе. В отчете за 2021 год Красноярскстат сообщал о том, что этот показатель в республике составил 68,5 года.

Для сравнения, в соседнем Красноярском крае ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 70,62 года (в 2021-м – 68,4), в Кемеровской области – 69,67 года (в 2021-м – 67,61).

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Валерий Лавский