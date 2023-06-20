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Пожилого предпринимателя в Ижевске подозревают в регистрации семи фирм-однодневок

В столице Удмуртии 62-летнего местного жителя подозревают в незаконном образовании семи юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, мужчина ранее занимался предпринимательской деятельностью. Однако затем за деньги он стал регистрировать ООО на подставных лиц, при этом полностью осознавая, что организации являются фирмами-однодневками.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим фактам. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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