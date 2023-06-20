«РИА Новости»: Су-34 получили защиту от иностранных РЭБ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства. Их будут применять в зоне военной операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день наряду с Су-25 и армейской авиацией бомбардировщики Су-34 работают также в ближней зоне, в частности управляемыми бомбами, по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. В связи с этим были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства»,— приводит агентство слова собеседника.

По словам собеседника, внесенные изменения позволяют «эффективно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника».

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Представляет собой модификацию истребителя Су-27. На вооружение военно-воздушных сил РФ принят 20 марта 2014 года. Серийно производится с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Максимальная скорость на высоте — 1900 км/ч. Экипаж — два человека.

Милена Костерева