Депутат Лантратова предложила использовать маткапитал в качестве банковского вклада

Гражданам России следует разрешить использовать материнский капитал в качестве банковского вклада, поскольку более 20% из них не находят способов для реализации средств. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению депутат от партии «Справедливая Россия—За правду» Яна Лантратова. Соответствующее обращение госпожа Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

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«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн руб., получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию»,— приводит издание выдержки из документа.

В обращении парламентарий обращает внимание, что по итогам 2022 года на индексацию указанной суммы было потрачено около 96,2 млрд руб. В связи с этим госпожа Лантратова считает целесообразным расширить использование средств маткапитала и предоставить семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты сроком на пять лет. Также следует разрешить пролонгацию таких вкладов и получение процентного дохода по ним. В случае отказа граждан от продления срока действия вклада следует предусмотреть возвращение средств обратно в Социальный фонд России.

По мнению Яны Лантратовой, такие меры позволят нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы. Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации, что, в свою очередь, повысит устойчивость банковского сектора.

Программа маткапитала действует с 2007 года для семей при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей. С 2020 года программа распространяется на семьи, в которых родился или был усыновлен один ребенок. Меру поддержки можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, социальную реабилитацию детей с инвалидностью и на другую помощь.

С 1 февраля 2023 года в России проиндексировали материнский капитал. Таким образом, его размер составил 586,9 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. за второго. Он был проиндексирован на уровень фактической инфляции 11,9%.

Милена Костерева