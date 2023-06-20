Количество пострадавших после посещения кафе в Братске превысило 100 человек

В Братске за помощью к медикам после посещения кафе, торгующего шаурмой, обратился 101 человек, из них 22 – дети. Госпитализирован 51 человек. «Всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны»,– сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Вчера суд арестовал владельца кафе Артуша Арутюняна. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», жалобы людей на плохое самочувствие стали поступать после 15 июня, после празднования дня города. Индивидуальный предприниматель Артуш Арутюнян был задержан правоохранителями в тот же день в рамках расследования уголовного дела о производстве некачественной продукции. Максимальная санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ, по которой региональный СКР завел уголовное дело в связи с массовым отравлением, предусматривает два года лишения свободы.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в кафе нарушение технологических процессов приготовления блюд и условий хранения продуктов питания, нарушение нормативов, связанных с соблюдением гигиены сотрудников.

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Оксана Павлова