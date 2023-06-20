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Прокуратура направила замечания на законопроект о передаче полномочий в сфере дорожной деятельности в край

Законопроект о перераспределении полномочий между краевыми органами власти и мэрией Перми в сфере осуществления дорожной деятельности прошел антикоррупционную экспертизу. Эксперты — и. о. руководителя кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, кандидат политических наук Елизавета Троицкая и кандидат исторических наук Лариса Пахомова не выявили коррупциогенных факторов в проекте закона. Соответствующее заключение опубликовано в базе данных «Виртуальный кабинет депутата заксобрания».

Проект был внесен губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Инициатива предусматривает передачу полномочий по организации и мониторингу дорожного движения на автодорогах местного значения с муниципального на краевой уровень. В частности, полномочий по содержанию дорожных знаков, установке и содержанию оборудования для автоматизированного учета интенсивности движения, мониторинга и управления дорожным движением.

Свое заключение на проект направила и прокуратура Пермского края. У надзорного органа нашлось два замечания технического характера. Так, прокуратура отметила, что предлагается перераспределить между правительством Пермского края и муниципалитетом Перми полномочие по обеспечению эффективности организации дорожного движения. Вместе с тем, согласно 443-ФЗ, обеспечение эффективности организации дорожного движения не относится к полномочиям МСУ в области организации дорожного движения, а является обязанностью. На основании двух замечаний прокуратура предложила доработать законопроект.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 22 июня.

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