В Екатеринбурге прошла премьера фильма про Ивана Зайченко

В Доме кино в Екатеринбурге прошла премьера документального фильма «Новые русские. Бизнес в регионе», посвященного уральскому бизнесу. Его главным героем стал владелец сети «Жизньмарт» Иван Зайченко.

Фильм описывает биографию господина Зайченко, его становление крупным предпринимателем. В нем повествуется о пути будущего бизнесмена от охраны машин на парковке за 30 руб. (за одну машину в день) до открытия «Жизньмарта». В фильме рассказывается о том, как он пришел к этой идее, с какими трудностями столкнулся и каким образом ее реализовал.

Это одна из десяти серий федерального документального проекта, посвященного предпринимателям 10 регионов России. «Мы хотели показать крутых ребят, которые родились в городе, создали свой бизнес. Они могли жить в любой стране мира, в любом городе, но остались жить в своем городе и решили развивать его»,— рассказала автор проекта Ирина Богданчикова. Она добавила, что в фильме авторы хотели «поделиться мотивацией» состоявшихся предпринимателей с будущими.

Сериал «Новые русские. Бизнес в регионе» уже описал бизнес в Волгограде, Екатеринбурге, Сочи, Перми, Владивостоке, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле. Главный герой каждой серии – успешный предприниматель, который не уехал из родного города, а стал развивать свой бизнес, способствуя развитию предпринимательской среды в своем регионе.

Виталий Красиков

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