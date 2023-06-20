В Перми началось строительство визит-центра особо охраняемых территорий края

Возле Черняевского леса началось строительство визит-центра особо охраняемых территорий Пермского края. Подрядчик расчистил площадку и завершает устройство фундамента. Об этом сообщает краевой минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Пермского края Фото: минстрой Пермского края

Здание, расположенное на ул. Подлесной, будет двухэтажным, фасад объекта выполнят в современном дизайне, учитывающем зеленый ландшафт площадки. Площадь здания составит 870 кв. м. На первом этаже оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для проведения мастер-классов, конференций. На прилегающей территории под открытым небом появятся экологические тропы и интерактивные объекты, в том числе игровые площадки и зоны отдыха. Открытие визит-центра анонсировано на начало 2024 года.

Напомним, что проект визит-центра ООПТ прошел общественные обсуждения, его рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке, а также он обсуждался на заседании правительства Пермского края и получил положительные оценки.