Правозащитник из Кузбасса приговорен к 18 годам колонии за сбыт наркотиков

Кемеровский областной суд признал виновным в незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) 39-летнего координатора юридической организации и приговорил его к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Правоохранители задержали обвиняемого (ранее судимого за незаконный оборот оружия и вымогательство), обнаружив при личном досмотре 5 гр синтетической «соли». После этого было возбуждено уголовное дело, на время следствия координатор был заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, «прикрываясь правозащитной деятельностью, фигурант дела занимался незаконным сбытом наркотиков, изъятая у него «соль» предназначалось для дальнейшей продажи бесконтактным способом. Вырученные средства он под предлогом оказания поддержки направлял лидерам уголовно-криминальной среды в местах лишения свободы.

Расследование установило, что координатор юридической организации подыскивал знакомых и склонял их к приобретению наркотиков, предоставлял контакты драгдилеров и в дальнейшем курировал осуществление противоправных сделок – контролировал передачу денежных средств и информации о тайниках с «синтетикой». Таким образом он сбыл около 80 гр в мефедрона и более 250 гр так называемой «соли». Эти наркотики изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции. Фигурант не сотрудничал со следствием и всячески препятствовал проведению предварительного расследования, сообщает также пресс-служба полиции. Как следует из данных картотеки Кемеровского областного суда, по указанным статьям УК РФ 29 мая обвинительный приговор был вынесен в отношении правозащитника Дмитрия Камынина, приговор обжалуется.

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Игорь Лавренков, Кемерово