«Черные лесорубы» в Красноярском крае нарубили деревьев на 78 млн рублей

В Красноярском крае двое «черных лесорубов» получили сроки за вырубку деревьев в лесничествах Емельяновского района. Участники преступной группы выбирали лучшие участки и с помощью привлеченных рабочих производили вырубку, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Менее чем за год они срубили больше 1 тыс. сосен и лиственниц. Причиненный ими ущерб превысил 78 млн руб.

Возместить его предполагается за счет имущества фигурантов дела: автомобили, спецтехника, земельные участки, сруб дома, иная недвижимость.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы, второго – к 3 годам и 5 пяти месяцам колонии общего режима.

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Оксана Павлова