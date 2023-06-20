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Коммерсантъ FM
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ЦБ Китая впервые с августа снизил годовую ставку для первоклассных заемщиков

Народный банк Китая снизил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на 0,1 процентного пункта, до 3,55%, передает AFP. В последний раз она снижалась в августе 2022 года. Процент для займов на пять лет снизился до 4,2% — тоже впервые за 10 месяцев.

LPR влияет на уровень выплат по выданным и новым займам. В 2022 году показатель корректировался один раз на 0,05 п. п. Под первоклассными заемщиками имеются в виду предприятия с устойчивым финансовым состоянием и высоким рейтингом. Ставка по долговым обязательствам на пять лет среди прочего определяет стоимость ипотечного кредита.

Леонид Уварчев

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