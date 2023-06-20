Ценам дальше некуда расти

По итогам мая 2023 года годовая инфляция в Татарстане оказалась менее 1%, что заметно ниже, чем в целом по России. При этом продукты питания и непродовольственные товары в республике стали дешевле, если сравнивать с маем прошлого года. Значительный рост цен наблюдается лишь в сфере услуг, в том числе из-за повышения спроса на туристические поездки. По мнению экспертов, «домохозяйства пересматривают свои шаблоны потребления и откладывают многие покупки, в том числе бытовой техники». На этом фоне производители и ритейлеры пытаются удержать лояльность покупателей, снижая цены, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О снижении годовой инфляции в Татарстане сообщил вчера Нацбанк республики (является отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ). По итогам мая 2023 года она составила 0,93% против 1,08% в апреле. В Приволжском федеральном округе и России в целом годовая инфляция, наоборот, ускорилась — достигла 1,8% и 2,51% соответственно. «Замедлению годового роста цен в республике способствовали увеличение предложения ряда продовольственных товаров, снижение издержек производителей некоторых продуктов питания. Сказался и эффект высокой сравнительной базы прошлого года»,— отчитался Нацбанк региона.

Цены на продукты в Татарстане в мае оказались даже ниже на 1,46%, чем годом ранее. Регулятор это связывает с эффектом высокой базы: в мае прошлого года продуктовая инфляция достигала 21,93%. Кроме того, по данным Нацбанка, в этом году наблюдается рост предложения и снижение отдельных издержек производителей продуктов питания.

Так, например, ввод в эксплуатацию новых тепличных комплексов в целом по стране привел к увеличению производства овощей защищенного грунта. В итоге замедлился рост цен на огурцы, а томаты в Татарстане в мае были дешевле, чем в аналогичный месяц 2022 года. Также начали снижаться цены на картофель. «Это связано с тем, что в прошлом году цены на этот овощ в республике росли быстрее из-за низкого уровня запасов и трудностей с импортом. В этом году такого не наблюдалось»,— объясняет регулятор.

По данным Нацбанка, «продолжилось влияние рекордного урожая зерновых прошлого года». Из-за роста предложения на внутреннем рынке зерно дешевело, объем запасов его увеличился. В результате снизились цены на корма и, как следствие, некоторые издержки животноводов. На фоне роста продуктивности молочного стада увеличилось предложение сырого молока — это привело к снижению цен на готовую молочную продукцию. Также снизились цены на муку.

Непродовольственные товары в мае 2023 года стали дешевле на 1,4%, чем год назад (в апреле снижение достигало 1,59%). «На такую динамику цен повлияли ожидания корректировки топливного демпфера и произошедшее ранее снижение обменного курса рубля»,— указывает Нацбанк Татарстана. В частности, регулятор обращает внимание на увеличение годового прироста цен на бензин — до 1,35%. «Такая динамика розничных цен обусловлена повышением стоимости бензина на оптовом рынке, где на цены повлияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям»,— говорится в отчете ведомства. При этом из-за ослабления рубля «замедлилось годовое снижение цен на смартфоны и смарт-часы».

Прирост цен в сфере услуг в Татарстане в мае увеличился до 8,25%, что «связано с повышением спроса граждан на путешествия и эффектом низкой базы прошлого года». Так, в республике увеличился спрос на туристические поездки. «В условиях ограниченного числа доступных направлений это привело к ускорению годового роста стоимости путевок на Черноморское побережье России»,— объясняет Нацбанк. Регулятор также обращает внимание, что в мае прошлого года люди реже ходили в кинотеатры из-за отмены премьер ряда фильмов. «В мае этого года подобной ситуации не наблюдалось и уровень цен по сравнению с апрелем не изменился. Таким образом, на фоне эффекта сравнительной базы в годовом выражении наблюдалось ускорение роста цен на поход в кино»,— отмечает Нацбанк Татарстана.

Напомним, по итогам всего 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%. По итогам года оборот розничной торговли в Татарстане сократился на 3,1%. Инфляция резко разогналась после начала спецоперации РФ на Украине. Максимальный рост цен в годовом выражении фиксировался в республике в апреле. Тогда годовая инфляция достигла 18,59%. Затем рост цен начал замедляться.

По прогнозу ЦБ РФ, в базовом сценарии годовая инфляция в стране составит 4,5–6,5% в 2023 году, а затем снизится до 4% в 2024 году.

«На фоне тенденции к снижению оборота розничной торговли в Татарстане более низкие темпы роста цен выглядят логично и обоснованно. Таким образом производители и ритейлеры пытаются удержать лояльность покупателей»,— считает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он напоминает, что в Татарстане «есть отдельные продукты, например, бензин, который исторически чуть дешевле, чем в других регионах, и который входит в себестоимость многих продуктов и услуг, за счет чего получается кумулятивный эффект». Кроме того, он отмечает, что на цены на молочную продукцию «оказывает давление импортное (белорусское) молоко».

По словам господина Терентьева, «домохозяйства пересматривают свои шаблоны потребления и откладывают многие покупки, в том числе бытовой техники». По мере приближения осени будут продолжать дешеветь овощи и фрукты, дополнительно оказывая давление на стоимость потребительской корзины. Вообще низкая инфляция не характерна для экономики России в целом и отдельных регионов в частности, потому что она происходит на фоне низкого или отрицательного экономического роста, на фоне постпандемии, и свидетельствует скорее о перекосах в экономике, чем о достижении настолько большого предложения товаров и быстрого их обновления, что население сознательно их не покупает (как в развитых странах)»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов