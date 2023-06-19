Спрос на новостройки в Петербурге вырос в мае

Спрос на покупку новостроек в Санкт-Петербурге вырос на 2,5% в мае текущего года. Всего за месяц в городе прошли сделки на покупку около 5,4 тыс. квартир на первичном рынке, пишет 19 июня РБК-Петербург.

По данным аналитиков центра «Петербургская недвижимость», подобный рост нехарактерен для рынка. Как утверждает руководитель консалтингового центра Ольга Трошева, в эти даты обычно спрос снижается на приблизительно 15%.

Причиной повышения спроса может быть связано с изменениями в условиях ипотеки со стороны Центробанка, считают эксперты. Количество сделок в мае 2023 года соответствует уровню лета-осени 2022 года. При этом около 46% — покупатели из регионов.

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