Попытка номер два

Минстрой Самарской области с приставкой и.о. возглавил выходец из ГК «Древо» Михаил Асеев. До этого он был заместителем главы минстроя региона. Ранее ведомство возглавлял другой выходец из «Древа» Евгений Чудаев. Вместе с ним в региональное министерство трудоустроились 25 выходцев из «Древа». Причиной отставки Евгения Чудаева стало множество претензий к работе минстроя. Кроме того, его кандидатура не была согласована с федеральным профильным ведомством, как того требует законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой Самарской области ранее возглавлял другой выходец из строительной компании «Древо», Евгений Чудаев

Фото: пресс-служба СГД Минстрой Самарской области ранее возглавлял другой выходец из строительной компании «Древо», Евгений Чудаев

Фото: пресс-служба СГД

Исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Михаил Асеев. Об этом сообщается на сайте регио­нального минстроя.

Ранее Михаил Асеев был заместителем министра строительства Самарской области и директором подведомственного минстрою ГКУ «СО „Управление капитального строительства“» (УКС). До этого господин Асеев работал в структуре группы компаний «Древо».

Минстрой Самарской области ранее возглавлял другой выходец из строительной компании «Древо» Евгений Чудаев, сын владельца Николая Чудаева. Евгений Чудаев занимал эту должность с декабря 2018 до апреля 2021 года. Вместе с ним в региональное министерство тогда трудоустроились 25 выходцев из «Древа». Причиной отставки Евгения Чудаева стало множество претензий к работе министерства: снижение показателей ввода жилья, недостижение целевых показателей в рамках национального проекта, сокращение площади строящегося жилья, нерешенная проблема обманутых дольщиков и т.д. На фоне отставания по ряду показателей в сфере жилищного строительства от большинства других регионов страны в последнее время увеличилось бюджетное финансирование проектов «Древа». В приоритетном порядке девелоперская компания стала получать и земли в обмен на расселение обманутых дольщиков. Кроме того, кандидатура Евгения Чудаева не была согласована с федеральным профильным ведомством, как того требует законодательство.

Назначение еще одного регионального министра строительства закончилось скандалом — в апреле в отношении Николая Плаксина было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Чиновника задержали на рабочем месте. Уголовное дело связано с «незаконной» выдачей региональным минстроем разрешения на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры. Их построили по национальному проекту «Культура» в начале 2022 года. Здания были введены в эксплуатацию, несмотря на то, что не соответствовали требованиям проектной документации. Николай Плаксин отказался давать показания и сотрудничать со ­следствием.

В конце прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). До того как возглавить региональный минстрой в сентябре 2021 года, Николай Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации парламентария, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. Практически все контракты заключаются по максимальной цене, что «крайне невыгодно для бюджета, но зато помогает озолотить “своих” подрядчиков», отмечал господин Хинштейн. Часть контрактов заключена подведомственным минстрою Управлением капитального строительства (УКС) Самарской области, директором которого являлся Михаил Асеев. О начале проверки не сообщалось. Министр ситуацию не ­комментирует.

Ани Айвазян