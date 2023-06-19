Не храните деньги в строительной сберкассе

В Тольятти перед судом предстанут председатель и заместитель председателя правления кредитного потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» Любовь Марцун и Евгения Сушкова и два их родственника. По версии следствия, обвиняемые похитили около 900 млн руб. 1700 вкладчиков потребительского кооператива из Самарской, Ульяновской областей, республик Марий ЭЛ и Якутия. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Перед этим руководство «Строительно-сберегательной кассы» уверило пайщиков, что организация прошла проверки, которые начались на фоне краха другого тольяттинского потребительского ­кооператива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшими от деятельности «Строительно-сберегательной кассы» признаны 1700 человек

Фото: VK.com Пострадавшими от деятельности «Строительно-сберегательной кассы» признаны 1700 человек

Фото: VK.com

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 900 млн руб. под видом вкладов в потребительский кооператив «Строительно-сберегательная касса» (ССК). Председателю и заместителю председателя правления потребительского кооператива Любови Марцун и Евгении Сушковой и двум их родственникам предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и отмывании денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2015–2019 годах обвиняемые открывали многочисленные филиалы кооператива и размещали рекламу, которая обещала выплату процентов от вклада, существенно превышающих банковские. «Введенные в заблуждение граждане передавали обвиняемым свои средства. Таким способом соучастники привлекли в кооператив жителей Самарской, Ульяновской областей, республик Якутия и Марий Эл. Выплачивая периодически пайщикам проценты, создавали видимость успешной компании, однако исполнять свои обязательства не намеревались»,— говорится в сообщении региональной ­прокуратуры.

Ущерб от деятельности ССК оценивается приблизительно в 900 млн руб. Потерпевшими признаны 1700 человек. В ходе следствия наложен арест на принадлежащее подозреваемым имущество — квартиры и автомобили общей стоимостью 55 млн руб. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Тольятти.

Кредитный потребительский кооператив «Строительно-сберегательная касса» зарегистрирован в сентябре 2015 года в Тольятти. Собственник организации — Любовь Калинина (она же Марцун). Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Любовь Калинина была председателем КПК «Касса взаимопомощи», зарегистрированного в Пермском крае.

В октябре 2019 года стало известно, что после проверки ССК возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств», позже дело было переквалифицировано). Как сообщила тогда прокуратура Тольятти, среди прочего обнаружены нарушения ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: к договорам о передаче личных сбережений заключали дополнительные соглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05% к договору, что влекло повышение общего размера процентной ставки до 15% и превышение установленного законом предельного размера 13,95%.

За два месяца до этого председатель «Строительно-сберегательной кассы» Любовь Марцун сообщила на странице организации в социальной сети «ВКонтакте», что крах другого тольяттинского кооператива «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“», с одной стороны, породил волну паники среди пайщиков других КПК, с другой — вызвал массовые проверки всего сектора, однако ССК проверки прошла: «В результате в самом невыгодном положении оказались те, кто осуществляет реальную деятельность. Ведь мы не имеем права досрочно требовать вернуть заем, а сбережения вернуть обязаны по первому требованию. Тем не менее мы не приостановили выплаты, хотя по закону во время проверок имеем на это право. По результатам проверок могу сказать, что все проверки нами на сегодняшний день пройдены. Безусловно, были обнаружены определенные недочеты, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Речи о приостановке нашей деятельности не идет».

Суд над руководством КПК «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» начался в 2022 году. Предполагаемой основательнице организации Галине Федотовой вменили три статьи УК РФ: ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Помимо Галины Федотовой обвинения по аналогичным статьям Уголовного кодекса предъявлены ее сыну Олегу Федотову и его супруге Тамаре Федотовой. Председателям кооператива Владимиру Косягину и Виктору Цедину предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159. От деятельности кооператива пострадали более 2600 человек из разных регионов страны. Сумма ущерба оценивается в 1,2 млрд руб.

Как рассказал «Ъ» один из потерпевших от деятельности ССК Анатолий, пожелавший не называть свою фамилию, он не верит, что к преступлению причастны только четыре человека. «У нас, потерпевших, уже нет надежды на возврат наших вкладов. У многих эти деньги были последние, и хотелось не то чтобы заработать, а просто сохранить накопленное. Нам все равно, какие сроки получат подсудимые, но хочется справедливости и чтобы такого не происходило ни с кем».

Сабрина Самедова