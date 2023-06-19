Нововоронежские атомщики поздравили Клиническую больницу №33 с 60-летним юбилеем

Представители Нововоронежской АЭС приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 60-летнего юбилея Клинической больницы №33 Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «КБ №33 ФМБА») и Дня медицинского работника.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Почетными гостями стали представители ФМБА России, департамента здравоохранения Воронежской области, руководство Нововоронежской АЭС, «Нововоронежатомтехэнерго», «Нововоронежатомэнергоремонт», Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко и др.

Советник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Антон Кузнецов зачитал поздравительный адрес от руководителя организации Вероники Скворцовой, в котором она отметила, что на сегодняшний день Клиническая больница №33 является одним из лучших учреждений системы промышленного здравоохранения ФМБА России и признанным лидером Производственной системы Госкорпорации «Росатом».

В марте 1963 года на основании Постановления Совета Министров СССР на базе поселковой больницы была создана медико-санитарная часть №33 для работников промышленных предприятий, а также населения поселка Нововоронежский.

Сейчас Клиническая больница №33 – современное лечебно-профилактическое учреждение с поликлиникой на 660 посещений в смену, многопрофильным стационаром, параклиническими службами, межбольничной аптекой и отделением скорой медицинской помощи, обслуживающим около 11 тысяч вызовов в год. В скором времени КБ №33 откроет новое подразделение – отделение рентгенэндоваскулярной хирургии – и приобретет статус регионального сосудистого центра.

«Здравоохранение – залог безопасности государства. Работа Клинической больницы №33 является неотъемлемой составляющей безопасного функционирования атомной станции. Наша цель – поддержание и сохранение здоровья нововоронежцев», - сказал главный врач КБ №33 Геннадий Ролдугин.

Нововоронежские атомщики всегда принимают активное участие в жизни КБ №33, оказывая медикам всестороннюю поддержку.

«Клиническая больница №33 шестьдесят лет стоит на страже здоровья и охраны жизни людей. В следующем году Нововоронежская атомная станция также будет отмечать свой 60-летний юбилей. Все эти годы мы совершенствуем технологии эксплуатации наших энергоблоков, а КБ №33 – технологии медицинского обслуживания населения. Здоровье сотрудников Нововоронежской АЭС всегда находится под пристальным и профессиональным надзором специалистов», - подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Во время пандемии коронавирусной инфекции специалистами Нововоронежской АЭС была реконструирована азотно-кислородная станция; закуплено различное оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и современный компьютерный томограф; организован резервный фонд коек для больных COVID-19. При помощи профсоюза приобретены индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства для медиков и работников НВАЭС.

С открытием на базе КБ №33 кабинета охраны зрения детей был решен вопрос с диагностикой, лечением и предотвращением развития у них офтальмологических нарушений.

В 2019 году молодые врачи получили ключи от новых квартир, выделенных Концерном «Росэнергоатом».

Также в КБ №33 было реализовано семь проектов Производственной системы «Росатома», которые позволили существенно улучшить работу поликлиники, исключить очереди, внедрить удобные способы дистанционной записи, сократить время ожидания.

Повышение уровня здравоохранения и доступности современной медицинской техники – один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Государство и профильные ведомства оказывают значительную поддержку отечественным производителям медицинской продукции и техники, интеграции их решений в клиническую практику. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.