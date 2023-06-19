В Угличе пьяный водитель осужден на шесть лет за сбитого пешехода

В Угличе Ярославской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Угличский районный суд рассматривал уголовное дело с декабря 2021 года. Водитель признан виновным и приговорен к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. О приговоре сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Само происшествие случилось вечером 19 декабря 2020 года. «Хонда», за рулем которой находился пьяный водитель, сбила 32-летнего мужчину, который стоял у своей машины. После наезда на пешехода иномарка не остановилась, что являлось отягчающим обстоятельством в уголовном деле. Водитель был задержан полицейскими у себя дома. Он утверждал, что скрылся с места ДТП, находясь в состоянии аффекта, а выпил уже после аварии.

«Был глухой хлопок, разбилось лобовое стекло. Он понял, что сбил человека насмерть, очень сильно испугался. Приятель, ехавший на пассажирском месте, сказал, чтобы он остановился. Но подсудимый в панике ехал дальше, ничего не отвечал, был в необъяснимом состоянии. Заезжая во двор к своему дому, задел столб и свез весь правый бок автомобиля. Снял с машины номера, убрал их в багажник, зашел домой и выпил початую бутылку коньяка, чтобы снять стресс»,— утверждал подсудимый в ходе процесса.

Водитель частично возместил семье погибшего моральный вред, теперь ему предстоит выплатить компенсацию в сумме 773800 руб. В колонии-поселении он проведет 6 лет и 3 месяца с последующим лишением прав еще на 2,5 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Андрей Иванов