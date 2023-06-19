Крупный и еще крупнее

Госкомитет по конкурентной политике Башкирии не смог отменить решение республиканского управления ФАС. В 2020 и 2021 году госкомитет организовал две закупки на благоустройство 29 городов и четырех сел региона. Общая стоимость всех контрактов превысила 1,8 млрд руб. Единственным участником аукционов стала компания «Уралспецстрой». В УФАС пришли к выводу, что из-за неправомерного укрупнения лота доступа к конкурсу были лишены другие участники рынка. Госкомитет обжаловал решение антимонопольной службы в суде — первая инстанция поддержала УФАС. Апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения. По мнению юристов, дальнейшее обжалование действий ведомства не имеет перспективы.
УФАС удалось доказать свою правоту в двух судебных инстанциях
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Госкомитет по конкурентной политике Башкирии не смог убедить суд в отсутствии с его стороны нарушений антимонопольного законодательства. Ведомство пыталось отменить решение башкирского управления ФАС, вынесенное в апреле 2022 года.
Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года госкомитет выступил организатором закупки на благоустройство территорий в 20 городах Башкирии с начальной стоимостью 873,9 млн. руб. Контракты по максимальной цене получила компания «Уралспецстрой», ставшая единственным участником аукционов. С каждым из муниципалитетов был заключен отдельный договор.
В марте 2021 года «Уралспецстрой» также стал единственным участником и победителем еще одного объявленного госкомитетом аукциона на благоустройство еще девяти городов и четырех исторических поселений, начальная цена которого составила 952,7 млн. руб.
В марте 2021 года в региональное УФАС поступили материалы из Федеральной антимонопольной службы и республиканской прокуратуры, усмотревших признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях госкомитета. Было возбуждено административное дело, по итогам которого УФАС вынесло решение о нарушении организатором закупки ФЗ «О защите конкуренции», установив, что укрупнение лотов было неоправданным. Госкомитет подал иск в арбитражный суд Башкирии, попросив признать решение недействительным.
Первая инстанция суда поддержала УФАС, отметив, что если бы закупки проводились отдельно по каждому городу, в них смогли бы участвовать другие компании, обладающие финансовой и технической базой. Ограничением для потенциальных участников торгов стала и сумма обеспечения, составлявшая 30% от начальной цены контракта. При этом, как было установлено антимонопольным ведомством, для выполнения предусмотренных в первых 20 контрактах работ «Уралспецстрой» привлек в качестве субподрядчиков 16 организаций и двух индивидуальных предпринимателей.
Госкомитет не согласился с решением арбитражного суда Башкирии. В апелляционной жалобе истец заявил, что заказчик не лишен права на объединение в один лот товаров, технологически и функционально связанных между собой.
Апеллянт также указал, что в рассматриваемом случае он являлся только уполномоченным органом, на который недопустимо возлагать полномочия по обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе определение начальной максимальной цены, и подписание контракта.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы госкомитета, отметив, что ограничение конкуренции в результате объединения контрактов было очевидно. Организатор закупки, который имел возможность вернуть заявку для устранения нарушений, «не осуществил надлежащим образом свои полномочия».
Юристы считают, что у комитета нет шансов обжаловать решение. Представленные доводы в решении суда являются верными, так как есть прямое указание на нарушение принципов заказчиком честной и открытой конкуренции, полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «В частности, обозначены заведомо ограничивающие число участников и исполнителей заказа условия, которые не позволяют локальным игрокам получить заказ на благоустройство, грубо говоря, в своем районе»,— отмечает он. Масштаб работ создает условия для их заведомого удорожания, что противоречит целям законодательства о госзакупках, добавил эксперт.
Директор компании по сопровождению в торгах «Эксперт центр» Владимир Боксеров отмечает, что крупные игроки «регулярно и повсеместно» пытаются ограничивать конкуренцию для малых игроков за счет финансового фильтра.
«История по укрупнению закупок — одна из болезней закона «О контрактной системе»,— прокомментировал он.