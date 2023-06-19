Крупный и еще крупнее

Госкомитет по конкурентной политике Башкирии не смог отменить решение республиканского управления ФАС. В 2020 и 2021 году госкомитет организовал две закупки на благоустройство 29 городов и четырех сел региона. Общая стоимость всех контрактов превысила 1,8 млрд руб. Единственным участником аукционов стала компания «Уралспецстрой». В УФАС пришли к выводу, что из-за неправомерного укрупнения лота доступа к конкурсу были лишены другие участники рынка. Госкомитет обжаловал решение антимонопольной службы в суде — первая инстанция поддержала УФАС. Апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения. По мнению юристов, дальнейшее обжалование действий ведомства не имеет перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС удалось доказать свою правоту в двух судебных инстанциях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ УФАС удалось доказать свою правоту в двух судебных инстанциях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госкомитет по конкурентной политике Башкирии не смог убедить суд в отсутствии с его стороны нарушений антимонопольного законодательства. Ведомство пыталось отменить решение башкирского управления ФАС, вынесенное в апреле 2022 года.

Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года госкомитет выступил организатором закупки на благоустройство территорий в 20 городах Башкирии с начальной стоимостью 873,9 млн. руб. Контракты по максимальной цене получила компания «Уралспецстрой», ставшая единственным участником аукционов. С каждым из муниципалитетов был заключен отдельный договор.

В марте 2021 года «Уралспецстрой» также стал единственным участником и победителем еще одного объявленного госкомитетом аукциона на благоустройство еще девяти городов и четырех исторических поселений, начальная цена которого составила 952,7 млн. руб.

В марте 2021 года в региональное УФАС поступили материалы из Федеральной антимонопольной службы и республиканской прокуратуры, усмотревших признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях госкомитета. Было возбуждено административное дело, по итогам которого УФАС вынесло решение о нарушении организатором закупки ФЗ «О защите конкуренции», установив, что укрупнение лотов было неоправданным. Госкомитет подал иск в арбитражный суд Башкирии, попросив признать решение недействительным.

Первая инстанция суда поддержала УФАС, отметив, что если бы закупки проводились отдельно по каждому городу, в них смогли бы участвовать другие компании, обладающие финансовой и технической базой. Ограничением для потенциальных участников торгов стала и сумма обеспечения, составлявшая 30% от начальной цены контракта. При этом, как было установлено антимонопольным ведомством, для выполнения предусмотренных в первых 20 контрактах работ «Уралспецстрой» привлек в качестве субподрядчиков 16 организаций и двух индивидуальных предпринимателей.

Госкомитет не согласился с решением арбитражного суда Башкирии. В апелляционной жалобе истец заявил, что заказчик не лишен права на объединение в один лот товаров, технологически и функционально связанных между собой.

Апеллянт также указал, что в рассматриваемом случае он являлся только уполномоченным органом, на который недопустимо возлагать полномочия по обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе определение начальной максимальной цены, и подписание контракта.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы госкомитета, отметив, что ограничение конкуренции в результате объединения контрактов было очевидно. Организатор закупки, который имел возможность вернуть заявку для устранения нарушений, «не осуществил надлежащим образом свои полномочия».

Юристы считают, что у комитета нет шансов обжаловать решение. Представленные доводы в решении суда являются верными, так как есть прямое указание на нарушение принципов заказчиком честной и открытой конкуренции, полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «В частности, обозначены заведомо ограничивающие число участников и исполнителей заказа условия, которые не позволяют локальным игрокам получить заказ на благоустройство, грубо говоря, в своем районе»,— отмечает он. Масштаб работ создает условия для их заведомого удорожания, что противоречит целям законодательства о госзакупках, добавил эксперт.

Директор компании по сопровождению в торгах «Эксперт центр» Владимир Боксеров отмечает, что крупные игроки «регулярно и повсеместно» пытаются ограничивать конкуренцию для малых игроков за счет финансового фильтра.

«История по укрупнению закупок — одна из болезней закона «О контрактной системе»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова