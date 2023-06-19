В Верховную раду внесен проект о признании Белоруссии государством-агрессором

В Верховную раду Украины внесен проект предложения о признании Белоруссии государством-агрессором. Украинские парламентарии предлагают властям страны не только закрепить такой статус соседней страны на национальном уровне, но и обратиться с таким же призывом к различным международным организациям, в том числе ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ.

«Зарегистрировал с коллегами из Верховной рады Украины проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором»,— сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента от партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Готовы ли поддержать законопроект депутаты от правящей украинской партии «Слуга народа», не уточняется.

По словам господина Юрчишина, Белоруссия содействует проведению российской военной операции на Украине, а власти страны поддерживают «пророссийские нарративы» и «оправдывают» действия Москвы.

Авторы проекта намерены призвать правительство Украины проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений страны с Белоруссией. Международных партнеров Киева призывают усилить давление на Минск, в том числе путем введения дополнительных санкций, говорится в проекте.

Дата рассмотрения законопроекта не называется. В украинском правительстве и офисе президента страны Владимира Зеленского внесенный документ не прокомментировали.

Александр Кислов