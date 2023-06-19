Минтранс рассмотрит возможность продления ВСМ из Петербурга до Минска

Глава Минтранса России Виталий Савельев согласился обсудить идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска. Планируется, что будет продлена трасса Москва—Санкт-Петербург, пишет 19 июня «РИА Новости».

По словам господина Савельева, ранее в министерстве обсуждался вопрос строительства магистрали от Москвы до Петербурга. При этом уже найдены инвесторы для возведения ВСМ, а также для создания нового вида подвижного состава.

Минтранс также приступит к обсуждению второго этапа создания магистрали — до Минска. Планируется, что время пути от Петербурга до Москвы оставит около 2 часов 15 минут, а скорость нового состава будет достигать до 400 км/ч.

Напомним, что план строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Однако позже в правительстве заявляли об обсуждении прекращения проекта.

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