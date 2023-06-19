В международном турнире по самбо в Краснодаре будут участвовать спортсмены из семи стран

В Краснодаре пройдет международный турнир по самбо. В нем примут участие более 100 спортсменов из семи стран, сообщает пресс-служба мэрии.

Поединки как в спортивном, так и в боевом самбо пройдут в Баскет-Холле 24 июня в 17 часов. В них будут участвовать представители России, Армении, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Соревнования пройдут в семи весовых категориях среди спортсменов не моложе 2005 года рождения. Россию представят лучшие атлеты, входящие в состав национальной сборной.

«Каждая школа славится своими спортсменами и наработками. Уверен, что турнир не оставит зрителей равнодушными»,— отметил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Татьяна Ручкина

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