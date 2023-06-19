Неявка по желанию

Арбитражный суд Пермского края отказал Минпромторгу РФ в требованиях о признании недействительными торгов по реализации имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). В конце апреля победителем процедуры стало столичное ООО «ПСК „Спецпроектстрой“». По мнению заявителя, победитель торгов не подпадал под требования, предъявляемые к участникам, а их организатор создал победителю преференции. В ходе процесса представитель покупателя и конкурсный управляющий убеждали суд, что признание торгов недействительными приведет к неудовлетворению требований кредиторов и нанесет ущерб производству. При этом права Минпромторга никак не нарушаются, поскольку он отказался выкупать стратегическое предприятие, хотя имел на это право.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Участников процесса у входа в суд встречала группа пенсионерок, представившихся ветеранами ФГУП «Машзавод им. Дзержинского», которые по очереди держали плакаты. Суть надписей на них сводилась к тому, что предприятие должно быть передано государству, а продавцы предприятия должны быть осуждены за госизмену. Впрочем, ответить на вопросы, почему государственные органы не проявили инициативу по приобретению завода, они не смогли.

ЗиД находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. Минпромторг просит признать недействительными торги, по итогам которых имущественный комплекс предприятия выкупило столичное ООО «ПСК „Спецпроектстрой“». Согласно их условиям, победитель должен сохранить целевое назначение предприятия и выполнять гособоронзаказ. Источники «Ъ-Прикамье» говорили, что сделка может совершаться в интересах кировского производителя зенитных ракет «Авитек». В мае конкурсный управляющий ЗиД и ООО подписали договор купли-продажи, после чего Минпромторг обратился в арбитраж. Суд наложил обеспечительные меры в виде приостановления исполнения договора купли-продажи.

В начале заседания выяснилось, что Минпромторг не прислал ни своего представителя в процесс, ни пояснений к заявлению с подробным обоснованием позиции, на которое надеялись участники. Суд удовлетворил ходатайство о вступлении в дело прокуратуры Пермского края, представитель которой не сформулировала отношения к заявлению, отметив, что необходимы дополнительные пояснения от министерства. Такую же позицию выразил и сотрудник ФНС, которая является мажоритарным кредитором предприятия. В ходе заседания стало понятно, что министерство полагает, будто конкурсный управляющий создал некие преференции для «Спецпроектстроя». Кроме того, сама компания на момент подачи заявки не соответствовала требованиям, которые предъявлялись к участникам. В частности, у нее не было лицензии на производство оружия и боеприпасов.

Представитель «Спецпроектстроя», адвокат Анастасия Стиран заявила, что с требованиями Минпромторга не согласна. По ее словам, процедура проведения торгов не была нарушена, столичная компания стала единственным их участником. Более того, министерство не воспользовалось правом преимущественного выкупа имущества оборонного предприятия, поэтому его права никаким образом не нарушаются. «Минпромторг сам выдал компании профильную лицензию, не обжаловал действия организатора торгов, пока не был заключен договор купли-продажи, а направил заявление через несколько дней после этого,— говорит госпожа Стиран.— Поведение министерства недобросовестно и противоречиво».

Конкурсный управляющий ЗИДа Лев Шляпин поддержал представителя «Спецпроектстроя». По его словам, на момент рассмотрения заявки компания уже обладала всеми необходимыми лицензиями. Кроме того, завод в итоге был продан по цене гораздо большей, чем предусматривалось документацией о торгах. «О каких преференциях победителю здесь может идти речь? — недоумевал господин Шляпин.— Тем более что они были единственными участниками». Конкурсный управляющий пояснил также, что после проведения торгов направил письма в Минпромторг, Росимущество и другие органы, в котором напомнил о праве преимущественного выкупа. «Ответ пришел только от Росимущества. Его суть сводится к тому, что делать этого они не намерены»,— отметил господин Шляпин.

По мнению Льва Шляпина, продажа предприятия — единственный выход удовлетворения требований кредиторов. «Удовлетворение заявления Минпромторга нарушит их права,— убежден он.— Бесконечно долго предприятие-банкрот работать не может. Все средства уходят на обслуживание текущей задолженности, а инвестировать в несостоятельную компанию невозможно».

Конкурсный управляющий добавил также, что на заводе отмечается лавинообразный рост гособоронзаказа, годовой объем которого составляет около 2,4 млрд руб. «Загрузка составляет свыше 100%, мы работаем только на энтузиазме трудового коллектива, но нужны инвестиции, нужно развитие,— убеждал он суд.— Удовлетворение заявления приведет даже не к негативным, а к катастрофическим последствиям». По словам господина Шляпина, он и кредиторы изучали вариант заключения мирового соглашения, «но возможности этой процедуры без внешних инвестиций не увидели».

Конкурсного управляющего поддержала представитель ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», которое является кредитором завода. «Мы не видим нарушения чьих-то прав, заявление министерства носит абсолютно формальный характер»,— пояснила она.

Кристина Орлова из прокуратуры края ходатайствовала об объявлении перерыва в заседании, чтобы дать возможность Минпромторгу все-таки представить развернутую позицию. Госпожу Орлову поддержала коллега из ФНС. Остальные участники процесса были категорически против этого. В итоге судья Екатерина Копанева оставила заявление Минпромторга без удовлетворения, обеспечительные меры сохранятся до вступления решения суда в законную силу.

Дмитрий Астахов