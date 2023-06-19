В Краснодаре из-за подтопления дорог приостановлено движение троллейбусов

В Краснодаре после сильного ливня подтопило дороги. Из-за большого скопления воды на пересечении улицы 70-летия Октября и проспекта Чекистов остановлено движение троллейбусов маршрута №8, сообщили в пресс-службе МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

Временно троллейбусы №8 пустили по измененному маршруту. Сейчас он проходит от вокзала «Краснодар-1» через Тургеневский мост.

В ЕДДС Краснодара отметили, что для ликвидации возможных подтоплений в готовности находится водооткачивающая техника и мотопомпы. Городские службы круглосуточно мониторят ситуацию на улицах города.

Татьяна Ручкина

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