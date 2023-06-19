В Рамонском районе Воронежской области выставили на продажу глэмпинг за 25 млн рублей

Расположенный в Рамонском районе Воронежской области глэмпинг «Русанов сад» выставлен на продажу за 25 млн руб. Объявление опубликовано на «Авито», сообщило DeFacto.

Комплекс состоит из десяти купольных глэмпинг-домов, в том числе одного трехкомнатного. Проведены электричество, канализация, отопление и интернет. На территории размещены баня на дровах, пруд, птичий парк, места под палатки и зона под паркинг. Если покупатель не найдется до октября, то после дополнительных строительных работ цена глэмпинга составит 30 млн руб.

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