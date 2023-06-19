Пермэкономразвития

Региональные власти стали обсуждать кандидатуры на пост главы Перми. По информации «Ъ-Прикамье», после ожидаемой досрочной отставки действующего градоначальника Алексея Демкина город может возглавить региональный министр экономического развития Эдуард Соснин либо руководитель министерства социального развития Павел Фокин. Причем, по данным источников «Ъ-Прикамье», кандидатура главы минэка сейчас приоритетная. В пресс-службах администрации губернатора и мэрии Перми ситуацию не комментируют. Эксперты отмечают, что после передачи ключевых полномочий администрации Перми на краевой уровень должность мэра станет менее значимой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вопрос о досрочном сложении полномочий Алексея Демкина может быть рассмотрен на пленарном заседании Пермской думы 27 июня, сообщили «Ъ-Прикамье» сразу несколько источников среди политэлиты. Господин Демкин, как сообщалось ранее, получил приглашение о переходе в краевое правительство на должность зампреда.

В пресс-службе мэрии Перми и департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края предполагаемую отставку Алексея Демкина не комментируют.

Ранее Дмитрий Махонин планировал забрать на краевой уровень ряд финансовоемких полномочий мэрии Перми, в том числе полномочия по управлению сферой земельных отношений, теплоснабжением и водоснабжением, образованием, торговой деятельностью и наружной рекламой, обращением с отходами, а также ритуальные услуги. Соответствующие законопроекты находится на рассмотрении заксобрания Пермского края.

На встрече с руководством региональных СМИ 8 июня губернатор объяснял журналистам, что перераспределение полномочий в пользу регионального правительства повысит оперативность и эффективность госуправления. Дмитрий Махонин также отрицал конфликт с Алексеем Демкиным, утверждая, что «невозможно наличие конфликта между начальниками и подчиненными». При этом глава Прикамья выразил неудовлетворенность работой городской администрации: «Кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то — в выдаче грамот. Пусть каждый занимается своей компетенцией: коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать».

Алексей Демкин возглавил Пермь в 2020 году. Он был утвержден на эту должность депутатами Пермской думы. Срок полномочий главы города составляет пять лет. До перехода на муниципальную службу господин Демкин был гендиректором крупнейшей в регионе строительной компании — АО «ПЗСП», а также возглавлял комитет городской думы по вопросам градостроительства.

По данным источников «Ъ-Прикамье», сейчас обсуждаются несколько потенциальных кандидатов на пост главы Перми. Среди них министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, министр социального развития Прикамья Павел Фокин. Причем первый является более приоритетным. Ранее в списке фигурировали зампреды краевого правительства Александр Борисов, Андрей Алякринский, Дмитрий Самойлов, а также советник губернатора Прикамья Павел Черепанов. По словам одного из осведомленных источников, все они останутся на своих постах, так как краевые власти считают их нахождение на текущих должностях более эффективным.

Эдуард Соснин пришел в кабмин в 2020 году из Лысьвы, где занимался бизнесом. Он считается членом команды депутата Госдумы РФ Романа Водянова.

Политтехнолог Олег Борисенко допускает, что Пермь может возглавить кто-то из членов регионального правительства: «В случае выстраивания, усиления вертикали власти городом должен руководить человек непосредственно из команды губернатора». «Но непонятно, чем будет заниматься мэр города, после того как все ключевые, значимые полномочия перейдут на региональный уровень»,— добавил эксперт.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что за время руководства Алексея Демкина поменялись подходы краевых властей в отношении регионального центра. «В 2020–2021 годах мэрство воспринималось как принадлежность к команде губернатора в качестве ключевого игрока. Сейчас же в связи с подготовкой к 300-летию Перми и переходу управленческих команд в почти мобилизационный режим работы условия изменились. Из „игрока команды губернатора“ глава Перми превратился в „подчиненного“, поменялось и содержание взаимоотношений внутри региональной вертикали власти. Следовательно, возникает вопрос: есть ли смысл продолжать работать в городе на должности без политической и экономической субъектности?» — уточняет эксперт.

Политтехнолог Виктор Соколов предполагает, что Алексей Демкин может попытаться «обменять» свою отставку на должность в региональной системе власти. «Полагаю, для него важно остаться в системе, чтобы иметь возможность лоббировать интересы своего предприятия. Так что возвращение в бизнес считаю маловероятным»,— поделился господин Соколов. Он добавил, что конфликт между главой города и губернатором в преддверии выборов президента РФ в 2024 году может привлечь к региону внимание федеральных властей с «непредсказуемыми для Пермского края кадровыми последствиями».

Константин Кадочников