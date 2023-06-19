Marine Garden Sochi: в Сочи появится пятизвездочный отель под российским брендом

Сочинский гостиничный бизнес берет новую высоту

В Хосте продолжается строительство пятизвездочного отеля Marine Garden Sochi, который будет работать под управлением отечественного гостиничного оператора. Инвестор проекта — ООО СЗ «Морской Сочи» (входит в группу компаний «Еврострой»).

Первоначально планировалось, что гостиница откроется под торговой маркой Wyndham®. В октябре прошлого года было подписано Предварительное соглашение об основных условиях, в соответствии с которым российской компании предоставляется лицензия, однако впоследствии компания Wyndham отказалась от своих намерений, ссылаясь на санкции. «В связи с политическими событиями, затрагивающими Украину и Россию, и вытекающими из них санкциями США и Великобритании против Российской Федерации, к сожалению, мы были вынуждены приостановить подписание лицензионных соглашений на территории России»,— сказано в письме за подписью директора по развитию в России и странах СНГ Wyndham Hotels & Resorts Сергея Егорова.

Впрочем, смена маркетингового названия не принесла каких-либо кардинальных изменений для будущих гостей и инвесторов Marine Garden Sochi. Более того, это решение имеет целый ряд преимуществ, пояснил директор по продажам компании СЗ ИСК «Еврострой» Руслан Тхагушев. «Marine Garden Sochi будет работать под управлением российской компании, которая имеет достаточно технологий и опыта, чтобы обеспечить сервис обслуживания самого высокого уровня. При этом наши инвесторы будут избавлены от дополнительных затрат, так как использование иностранного бренда предусматривает роялти-платеж. Этот платеж составляет от 7 до 15% от общего дохода»,— отметил он.

Появление нового пятизвездочного российского отеля послужит развитию отечественного гостиничного бизнеса в целом. Для курорта Сочи, который все более востребован, это особенно актуально. Завершить строительство планируется в 2024 году.

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Застройщик ООО "СЗ ГК "Морской Сочи"

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

https://spa.marine-garden-sochi.ru/