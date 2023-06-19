Дело вышло особняком

Краснодарский краевой суд назначил дату пересмотра дела о выплате из казны Краснодара 304 млн руб. компенсации Луизе Ахеджак за землю с недостроенными строениями на «Затоне». Территория примыкает к парку имени 30-летия Победы. Объект перешел в собственность истицы после смерти отца — вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Мэрия отказалась выдать ей разрешение на достройку, и тогда Луиза Ахеджак потребовала через суд возместить ей стоимость недвижимости. В феврале 2023 года крайсуд отказал госпоже Ахеджак во взыскании, но она добилась пересмотра дела. Юристы считают, что после нового рассмотрения спора истица, вероятно, получит денежную компенсацию от администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Ахеджак считает, что понесла убытки из-за запрета властей достроить дом на «Затоне»

Фото: ewnc.org Госпожа Ахеджак считает, что понесла убытки из-за запрета властей достроить дом на «Затоне»

Фото: ewnc.org

Как стало известно «Ъ-Кубань», Краснодарский краевой суд принял на новое рассмотрение дело о взыскании с администрации Краснодара 304 млн руб. убытков в пользу Луизы Ахеджак. В эту сумму истица оценила компенсацию за невозможность использования по назначению принадлежащего ей земельного участка площадью 1,6 га в зеленой зоне «Затон» на берегу реки Кубань.

«Заседание по делу назначено на 29 августа»,— сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Ранее Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда, отказавшего Луизе Ахеджак во взыскании из городской казны 304 млн руб., и отправил дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены предыдущего решения стало нарушение норм материального права.

Речь идет о земельном участке площадью 1,6 га и расположенных на нем жилых домах площадью 1299,5 кв. м и 306 кв. м, а также административно-бытовом корпусе площадью 296,7 кв. м. Как указано в материалах дела, согласно заключению экспертизы от 23 августа 2022 года, рыночная стоимость спорного земельного участка на тот момент составляла 262 млн руб. Рыночная стоимость расположенных на участке жилых домов — 27,9 млн руб. и 8,3 млн руб. соответственно, административно-бытового корпуса — 5,4 млн руб.

Как ранее писал «Ъ», строительство объектов с 2008 года вела компания ООО «Инвест-Юг», учредителем которой выступал Казбек Ахеджак, отец бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. После смерти чиновника стройка остановилась. В 2021 году Казбек Ахеджак подарил эту недвижимость внучке.

Став собственником, госпожа Ахеджак обратилась в мэрию кубанской столицы с просьбой разрешить реконструкцию (достройку) зданий. Однако ей было отказано, поскольку территория находится в водоохранной зоне реки Кубань, а проект противоречит Правилам землепользования и застройки Краснодара.

Получив отказ, госпожа Ахеджак обратилась в Ленинский районный суд Краснодара с иском передать объект мэрии Краснодара, а ей выплатить стоимость недвижимости, определенную по результатам оценочной экспертизы. Однако мэрия с таким решением районного суда не согласилась и подала апелляцию. При обжаловании этого решения администрация города указала на то, что органы местного самоуправления Краснодара не принимали какие-либо нормативные правовые акты, нарушающие права Луизы Ахеджак на использование земельного участка и расположенных на нем строений, поэтому причинно-следственная связь между действиями администрации и возможными убытками владелицы недвижимости отсутствует. В итоге Краснодарский краевой суд согласился с доводами муниципалитета и в феврале 2023 года отменил решение суда первой инстанции. В удовлетворении иска Луизы Ахеджак было отказано. Тем не менее госпожа Ахеджак добилась пересмотра дела.

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Анастасия Усенко, ознакомившись с делом, отмечает, что разрешение на строительство объектов выдавалось мэрией, которая, в силу предоставленных ей полномочий и компетенций, не могла не знать о недопустимости строительства жилых объектов на спорном земельном участке. «Выдача данных разрешений не оспаривалась и не была признана незаконной. Кроме того, суд кассационной инстанции отметил, что истцом выбран верный способ защиты права»,— прокомментировала госпожа Усенко.

Адвокат указала на то, что в конце 2021 года был принят Федеральный закон N467-ФЗ, в соответствии с которым уточняются случаи возмещения убытков, установленные нормами Земельного кодекса РФ. Так, возмещению подлежат убытки, причиненные собственникам участков из-за законного ограничения их прав, в том числе если была установлена зона с особыми условиями использования территории.

В свою очередь постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 №59 «Об утверждении Положения о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов» установлен механизм возмещения убытков. Они могут возмещаться на основании решения суда или соглашения.

В данном случае, отметила госпожа Усенко, убытки собственника — это возмещение за прекращение прав на земельный участок, который невозможно использовать по его прямому назначению, для индивидуального жилищного строительства. Юрист считает, что денежную компенсацию за отсутствие такой возможности Луиза Ахеджак, вероятно, получит от администрации Краснодара после нового рассмотрения спора судом апелляционной инстанции, который устранит допущенные им ранее нарушения норм материального права.

Андрей Пугачев

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