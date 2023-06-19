Ученые Кубани создали 11 сортов овощного гороха

Ученые крымской опытно-селекционной станции — филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова создали 11 новых сортов овощного гороха. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Новые высокоурожайные сорта разрабатывают с применением генетических технологий. Они позволяют вдвое ускорить процессы по сравнению с традиционной селекцией. Одним из таких является ультраранний сорт «Изюминка». По данным минсельхоза Кубани, раньше него в климате Кубани не созревает ни один сорт в мире.

Разработанные сорта разных сроков созревания позволят обеспечить бесперебойную работу консервных заводов Кубани. Регион является главным производителем консервированного зеленого горошка в РФ. Консервацией занимаются 11 предприятий. Со всеми 11 сортами уже работает агрохолдинг «Русское поле — Албаши» (консервная марка завода «Дядя Ваня»).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram