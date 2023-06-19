Кубанские риелторы оценили стоимость студий в новостройках на черноморском побережье

В Сочи минимальная цена студии в новостройках составляет 5,3 млн руб., такую недвижимость можно приобрести за 4,1 млн руб., в Новороссийске — за 3,7 млн. Такие данные «Ъ-Кубань» привел директор агентства недвижимости «Аякс» в г. Анапа Константин Сарычев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крымский полуостров уступает в ценовом сегменте. К примеру, в Евпатории такую недвижимость можно купить от 3,2 млн руб., приводит пример господин Сарычев.

По оценкам эксперта, спрос на объекты неравномерный: многие туристы выбирают Сочи — там находится единственный действующий аэропорт на юге страны. Далее интерес распределяется между остальными городами побережья.

«Черноморское побережье позволяет развивать круглогодичный отдых. Хороший пример — Сочи. В Крыму также есть такая возможность. В этом регионе формируется отложенный спрос на недвижимость. Покупатели ждут окончания СВО и решения проблем с логистикой»,— прокомментировал Константин Сарычев.

Как считает эксперт, популярность и стоимость недвижимости на черноморском побережье только увеличивается. Доход от аренды курортных объектов также будет только расти, что продолжит привлекать инвесторов. Это связано с переориентацией на внутренний рынок с зарубежного, ростом турпотока на черноморское побережье и высоким спросом на качественные объекты размещения, а также господдержкой туристической отрасли.

«Цены на аренду недвижимости остаются прежними, цены на продажу упали на 5–10% и этим нужно пользоваться, так как цены на черноморском побережье всегда будут только расти и лишь иногда немного корректироваться»,— резюмировала руководитель подразделения ЖЦ «Каян» в Геленджике Анна Лазарева.

Андрей Пугачев