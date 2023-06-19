Долгие вклады избавят от налога

Долгосрочные вклады россиян могут освободить от налогов и застраховать на сумму до 10 млн руб. С инициативой выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предложил разработать новый инструмент, который позволит банкам формировать ресурсную базу для длинных кредитов и масштабных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для получения преференций вклад должен соответствовать двум критериям: срок действия — не менее трех лет, а также запрет на отзыв средств, пояснил Анатолий Аксаков:

«Мы заметили, что долгосрочных вкладов в банках практически нет. При этом задача в том, чтобы банки активно кредитовали экономику. И сейчас, как известно, правительство предложило таксономию, то есть программу технологической перестройки нашей страны, которая требует финансирования.

В любом случае самый большой финансовый ресурс находится в банках, и, очевидно, он также должен быть длинным, поскольку речь идет о долгосрочных проектах. А для этого нужны долгосрочные планы. Я предложил освободить от подоходного налога вклады свыше трех лет и дать возможность их защиты, начиная не от 1,4 млн руб., как это сейчас предусмотрено законодательством, а от 10 млн руб.

При этом важно, чтобы вклады были безотзывные. Досрочно снять их можно будет только при каких-то особых обстоятельствах. Если вы вложились на три года, значит, все это время деньги должны лежать в банке и защищаться системой страхования от 10 млн руб. При этом от подоходного налога необходимо освободить проценты, набегающие по таким вкладам».

Объем долгосрочных вкладов в банках упал до 10-летнего минимума. По данным ЦБ на начало 2023 года, россияне хранили на таких депозитах менее 8 трлн руб. Доля долгих вкладов едва превышает 20% от розничных пассивов банков, подсчитал РБК. Тем не менее деньги у россиян есть. И задача нового инструмента собрать эти сбережения на банковских счетах, отметил управляющий партнер аудиторской компании «ФБК» Алексей Терехов:

«Насыщенность денежной массой увеличивается. Деньги у людей накапливаются, и, конечно, нужно предложить какой-то механизм, который бы позволил их убрать с рынка, преобразовать в инвестиционный инструмент. Если этого не будет, то, конечно, инфляционная спираль может раскручиваться.

Тем более что многие представители финансовых служб обращали внимание на недостаток инструментов для того, чтобы сбережения и капиталы, которые находятся на территории России, можно было вовлечь в экономический оборот для стимулирования роста экономики.

Поэтому, без сомнения, это позитивное предложение. Дальше можно уже обсуждать детали — срок, сумму. Но общая практика показывает: как только увеличивается размер страховки, то уменьшается беготня вкладчиков по разным банкам, и появляется интерес в объемах депозитов населения в банках».

Сейчас банки предлагают ставку по депозитам сроком на 1 год около 8,5%. А по вкладам свыше трех лет — 10% годовых. Но доходы по вкладам подлежат налогообложению. Это 13%, если сумма налоговых баз не будет превышать 5 млн руб., а если больше, то — 15%.

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Светлана Белова