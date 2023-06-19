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ПМЭФ укрепляет связи

Челябинская область подписала ряд значимых соглашений на Петербургском международном экономическом форуме — 2023

Делегация Челябинской области побывала на Петербургском международном экономическом форуме. В этом году правительство региона подписало ряд важных соглашений, касающихся участия Южного Урала в развитии транспортно-логистического коридора «Север — Юг», подготовки IT-специалистов и укрепления сотрудничества с субъектами РФ. Губернатор Алексей Текслер на форуме высказал предложения, которые могут обеспечить опережающий рост российской экономики. В том числе речь идет о госплане в приоритетных отраслях и увеличении объема госинвестиций.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел под девизом «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений!». С 14 по 17 июня состоялось порядка 140 мероприятий, в которых приняли участие 17 тыс. человек из 130 стран мира. По данным Росконгресса, на ПМЭФ-2023 было заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн руб.

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером представила на форуме инвестиционный потенциал региона и подписала ряд значимых соглашений о сотрудничестве с представителями бизнеса и субъектами РФ.

Так, правительство Южного Урала договорилось о развитии транспортно-логистического комплекса региона с одной из крупнейших частных компаний в сфере перевозок грузов в РФ — FESCO. Соглашение подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров транспортной группы Андрей Северилов. В документе, действующем до 31 декабря 2024 года, прописаны условия дальнейшего социально-экономического развития Челябинской области, в том числе за счет развития транспортно-логистического обеспечения предприятий. В начале июня FESCO запустила Chelyabinsk Shuttle — железнодорожный контейнерный сервис, напрямую связывающий торгово-логистический комплекс «Южноуральский» с Владивостокским морским торговым портом. Сервис ориентирован на доставку товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе оборудования для промышленных предприятий региона.

«ТЛК “Южноуральский” будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов. Пятого июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока в тестовом режиме, что позволит оценить техническое и организационное взаимодействие при реализации проекта для полноценного запуска»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Соглашение о развитии ТЛК «Южноуральский» важно для Челябинской области в плане участия в транспортном коридоре «Север — Юг». Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2023, подчеркнул, что одной из основ углубления международной кооперации являются транспортные коридоры. «Особое внимание будем уделять коридору “Север — Юг”. Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту»,— сообщил глава государства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представляя на ПМЭФ инвестиционные возможности, подчеркнул, что сегодня Южный Урал становится центром приема и консолидации грузов на восточном направлении коридора «Север — Юг». Ранее Высший евразийский экономический совет одобрил развитие грузового железнодорожного сообщения по направлению Челябинск — Болашак (Казахстан) — Иран. Такие поезда уже курсируют, ведется работа над «раскаткой» маршрута.

Во время встречи с делегацией Ирана на ПМЭФ-2023 Алексей Текслер передал министру транспорта и городского развития Исламской Республики Мехрдаду Базрпашу карту транспортно-логистического потенциала Южного Урала, где Челябинск обозначен как входная точка на восточном направлении транспортного коридора «Север-Юг» с окончанием маршрута в иранских городах Бандер-Аббас и Чахбехар.

Министр транспорта Ирана отметил перспективность развития восточной линии коридора через Челябинск. «Это наши готовые линии. Мы активными темпами завершаем восточную железнодорожную ветвь с нашей стороны. Это очень хорошая возможность — перевозить грузы через вас и потом уже к нам»,— сказал Мехрдад Базрпаш.

Еще одно важное соглашение на ПМЭФ-2023 губернатор Алексей Текслер подписал с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Оно касается сотрудничества в сфере подготовки кадров для IT-сферы. Стороны договорились об открытии в Челябинской области филиала «Школы 21». По словам главы региона, это даст еще один толчок развитию информационных технологий на Южном Урале. «Мы наблюдаем стремительный прорыв в области применения перспективных информационных технологий. Появляются новые возможности развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни, что само по себе важный фактор социального благополучия. Поэтому в Челябинской области мы уделяем особенное внимание подготовке специалистов для сферы IT, которая начинается в регионе со школьной скамьи»,— сказал Алексей Текслер. По его словам, запуск «Школы 21» — еще один шаг в этом направлении. Открыть филиал планируется в следующем году.

«Школа 21» — это бесплатный образовательный проект Сбера, где применяется методика обучения «равный — равному» — без лекций, оценок и менторов, а только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Каждый участник сам выстраивает график обучения и двигается по своей индивидуальной образовательной траектории.

Помимо этого, правительство Челябинской области договорилось с компанией «Газпром нефть» о поставках автомобильных и индустриальных масел предприятиям региона, с Федеральным казначейством и платежной системой «Мир» о запуске сервиса электронных сертификатов для льготников на Южном Урале. Также делегация Челябинской области подписала целый ряд соглашений, направленных на укрепление всестороннего сотрудничества с российскими регионами. Среди них Алтайский край, Иркутская область, Санкт-Петербург и новые территории — Донецкая народная республика и Запорожская область. С Республикой Башкортостан Южный Урал договорился о совместном развитии проекта межуниверситетских кампусов, а с Москвой — о развитии туризма.

Кроме того, в ходе двухдневной рабочей программы на ПМЭФ губернатор Алексей Текслер принял участие в ряде панельных сессий и заседании комиссий Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» и «Энергетика». На последнем глава Челябинской области представил предложения, которые должны финансово обеспечить опережающий рост экономики страны. «Без грамотного государственного планирования в ситуации ограниченных ресурсов, санкций невозможно говорить о развитии экономики. Современный госплан — это государственная политика в области промышленности, наукоемких, высокотехнологичных производств, программы импортоопережения, конкретные долгосрочные заказы»,— заявил Алексей Текслер. По его словам, рынок должен остаться там, где конкуренция эффективна — в товарах народного потребления, розничной торговле и секторе услуг. Также губернатор подчеркнул важность наращивания темпов госинвестиций в развитие инфраструктуры, а также участие в этом Центробанка, банков и фондового рынка. «Сегодня практически 55% инвестиций — это собственные средства компаний. При такой ситуации сложно ждать быстрого роста. Цифру нужно существенно снижать минимум до 30% за счет роста участия банков и фондового рынка. Тогда там, где строится два завода, будет построено три-четыре завода. Прекрасный пример — Китай»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Председатель комитета по промышленности Челябинского областного отделения «Опора России» Павел Золотов отмечает, что предложение о госплане в промышленности актуально для производственного малого и среднего бизнеса. «Нам с самого начала была важна длительная и ритмичная загрузка. Поэтому тезисы, которые высказал губернатор на ПМЭФ, нам очень близки. Еще год назад мы говорили о необходимости внедрения элементов плановой экономики в тяжелых капиталоемких отраслях, не только крупного бизнеса, но и малого, и среднего»,— говорит Павел Золотов. По его данным, сегодня в Челябинской области порядка 7–10 тыс. субъектов МСП работают в сфере промышленного производства. В целом по стране — от 300 тыс. до 500 тыс.

«ПМЭФ — это своего рода витрина развития территорий, срез, по которому можно составить представление о приоритетных направлениях, выбранных регионом. В этом году контекст работы на форуме представителей Челябинской области и подписанные соглашения можно объединить словом “инфраструктура”. Именно в развитии инфраструктуры: транспортно-логистической, цифровой, образовательной — заключаются возможности, которые далее сформируют здесь магнит для инвестиций»,— подвела итоги ПМЭФ-2023 для Челябинской области руководитель инвестиционного агентства So Invest Анастасия Кузьминова.

Юлия Гарипова

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