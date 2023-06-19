Екатеринбуржца отправили в колонию на восемь лет за убийство пятилетней дочери сожительницы из неприязни

Ленинский районный Екатеринбурга отправил в колонию строгого режима на восемь лет и четыре месяца мужчину, который убил пятилетнюю дочь сожительницы из неприязни, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

По данным прокуратуры, 28-летний мужчина избил руками и ремнем с металлической пряжкой пятилетнюю девочку. Из-за этого ребенок скончался на месте 28 января 2022 года.

В октябре 2022 года приговором Ленинского районного суда мужчина уже был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Однако Свердловским областным судом «приговор суда первой инстанции отменен в связи с нарушением права на защиту осужденного»,— сказано в сообщении.

На последнем заседании 19 июня 2023 года обвиняемый был признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Хабарова

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