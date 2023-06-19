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В Ростове глава комитета АПК «Опоры России» осужден за незаконный оборот средств

Руководитель комитета по АПК общественной организации «Опора России», директор ООО «ТД ”Изобилие“» Михаил Марышев осужден на один год лишения свободы условно за неправомерный оборот денежных средств ( ч.1 ст.187 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным управления, Михаил Марышев для получения кредита у «Россельхозбанка» предоставил сведения о стоимости залогового имущества в размере 135 млн руб., хотя реальная стоимость составила 1,3 млн руб. Кредитные средства были выведены, а компания и ее учредитель объявили себя банкротами.

Михаил Марышев был задержан на основании материалов расследования УФСБ. Уголовное дело рассматривалось в Кировском районном суде Ростова, который признал обвиняемого виновным. Помимо условного срока, суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Анастасия Назарова

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