Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области простятся с погибшим кавалером ордена Мужества

В ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Ярославской области Андрей Чистяков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По информации правительства, мужчина служил по контракту, он награжден орденом Мужества. У ефрейтора и стрелка Андрея Чистякова остались сын, мать и брат.

Прощание с военнослужащим пройдет утром 20 июня в молодежном центре «Бригантина» Данилова, потом отпевание в Вознесенской церкви райцентра.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...