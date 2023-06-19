В Ярославской области простятся с погибшим кавалером ордена Мужества

В ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Ярославской области Андрей Чистяков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По информации правительства, мужчина служил по контракту, он награжден орденом Мужества. У ефрейтора и стрелка Андрея Чистякова остались сын, мать и брат.

Прощание с военнослужащим пройдет утром 20 июня в молодежном центре «Бригантина» Данилова, потом отпевание в Вознесенской церкви райцентра.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова