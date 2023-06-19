В Татарстане руководителя отдела компании осудят за гибель рабочего

В Татарстане будут судить 56-летнего главу отдела ремонта и строительства ООО ТД «Агат». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщило управление СКР по региону.

Трагедия произошла в Набережных Челнах в феврале этого года. Обвиняемому дали задание оборудовать вентиляционные отверстия в стене на высоте 8 м, и он привлек к этим работам двух необученных работников, при этом не обеспечив их необходимым оборудованием. Вместо этого в ходе работ сотрудники пользовались металлической корзиной, которая была установлена на вилах не предназначенного для этого электропогрузчика. И в конце февраля корзина опрокинулась вместе с 55-летним рабочим. Тот погиб на месте.

"Ъ-Казань"