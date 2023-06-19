Пулково обслужил на 14% больше пассажиров в День России и дни ПМЭФ, чем в прошлом году

Аэропорт Пулково отслужил 628 тыс. пассажиров с 10 по 18 июня, в том числе в День России и дни проведения ПМЭФ-2023. Это на 14% больше, чем в тот же период в прошлом году, рассказали 19 июня в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

По подсчетам аэропорта, поток внутри страны вырос на 7% за год и составил 521 тыс. пассажиров. Чаще всего в Петербург прилетали из Москвы, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Новосибирска.

Число пассажиров международных направлений увеличилось на 72% — до 107 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван и Дубай.

Пулково стал вторым в России аэропортом по объему и перевозок по итогам мая. Первое место занял московский аэропорт Шереметьево.

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