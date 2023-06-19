Суд приговорил к 3,5 года со штрафом «решальщика» из Новороссийска Носова

Житель Новороссийска Николай Носов приговорен к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 12,5 млн руб. за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Согласно приговору суда, в феврале 2021 года Носов узнал от представителя ООО «Энергопромресурс» о том, что в Арбитражном суде Краснодарского края на рассмотрении находится исковое заявление о взыскании с организации более 22 млн руб. неосновательного обогащения. Носов убедил представителя организации в наличии у него обширных связей в судах. Подсудимый предложил представителю общества передать должностным лицам суда 1 млн 250 тыс. руб. за принятие судебного решения в пользу компании. Последний согласился, но обратился в региональное управление ФСБ.

Для конспирации Николай Носов предложил оформить фиктивный договор на оказание юридических услуг. В процессе оформления документов подсудимый догадался, что собеседник действует под контролем оперативных служб и отказался получать от него деньги. Тем не менее Носова задержали.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал его виновным по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Николая Носова взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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