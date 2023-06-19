На организацию конкурса деревянных скульптур потратят 1,5 млн рублей

Театр юного зрителя Уфы по итогам трех закупок у единого поставщика заключил контракты на организацию и проведение конкурса по изготовлению деревянных скульптур «Форма изгиба», сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет 1,5 млн руб., в том числе 357,9 тыс. руб. направят на организацию конкурса, 550 тыс. руб. — на его художественное оформление, 600 тыс. руб. — на организацию концертной программы конкурса. Закупки размещены 13 июня. Контракты должны быть заключены до 15 июня, сообщается в извещениях о закупках. С кем были подписаны контракты не сообщается.

Открытый конкурс «Форма изгиба» проводится в Уфе в третий раз. Он приурочен к 450-летнему юбилею города. Организаторы считают, что он повысит интерес к городу как к туристическому центру и сформирует привлекательность для гостей столицы.

Конкурс проходил в Уфе с 1 по 9 июня. 14 июня во время проведения фестиваля «Уфа, гуляем!» на улице Ленина прошла выставка лучших работ.

Майя Иванова

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