В Ейском районе братьев подозревают в вылове краснокнижных рыб

В Ейском районе два брата выловили в акватории Азовского моря особей русского осетра и неврюги, которые находятся под угрозой исчезновения и включены в перечень особо ценных биологических ресурсов. В отношении мужчин завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

33- и 44-летний братья работали у индивидуального предпринимателя в станице Камышеватской Ейского района. В соответствии с выданными квотами они ловили в Азовском море разрешенных пеленгаса, тарань, карася и черноморскую креветку. Однако в апреле 2023 года мужчины при помощи сетевого невода выловили пять особей русского осетра и двух особей севрюги. Эти виды находятся под угрозой исчезновения, включены в перечень особо ценных биологических ресурсов и занесены в Красную книгу РФ.

Действия братьев пресекли правоохранители. У них изъяли незаконно добытую рыбу. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконную добычу (вылов) особо ценных особей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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