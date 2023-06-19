Защите бизнеса предложили реформы

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ликвидировать институт бизнес-омбудсмена. Работу нынешнего уполномоченного Бориса Титова в РСПП считают недостаточно эффективной. Вместо этого крупнейшее деловое объединение страны предлагает создать отдельную структуру — Национальный координационный центр по защите прав предпринимателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст законопроекта. По сути, речь идет об объединении института уполномоченных по защите прав бизнесменов с автономной некоммерческой организацией — «Платформой для работы с обращениями предпринимателей» и цифровым сервисом «За бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно проекту РСПП, новый центр должен работать в форме автономной некоммерческой организации. Представители бизнес-объединений и власти войдут в наблюдательный совет, его председателя будет утверждать президент сроком на пять лет.

Именно совет должен, к примеру, вносить на рассмотрение учредителям кандидатуру гендиректора центра, а также рассматривать и обобщать предложения по устранению системных проблем бизнеса.

Руководить центром будет гендиректор, председатель же станет специальным представителем президента по защите прав предпринимателей, как и бизнес-омбудсмен сейчас, он не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд.

РСПП предлагает упразднить должность бизнес-омбудсмена, а его функции передать на негосударственный уровень. Однако региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей останутся.

Как отметили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, фактически они предлагают изменить сам статус защитника бизнеса — вместо чиновника создать негосударственную организацию с участием властей. “Ъ FM” обратился к бизнес-обмудсмену Борису Титову, чтобы узнать, как он воспринимает инициативу РСПП:

«Совершенствование всегда полезно. За время работы института мы нашли ряд точек, которые можно улучшить, и соответствующим образом информировали президента, предоставив доклад на данную тему. Это касается наших прав в судах, которые, как мы считаем, могут быть расширены, усиления роли региональных уполномоченных. Но все эти полномочия даются законом — 78-ФЗ.

Мы имеем право участвовать в проверках, то есть по просьбе предпринимателя ходим в суды. Омбудсмены могут беспрепятственно посещать СИЗО для общения с предпринимателями. Они имеют право обращаться и получать ответы от государственных органов в течение 15 дней. Все полномочия, которыми обладают омбудсмены, даны нам законом. Закон может быть только для государственной организации.

Поэтому такие права в частной общественной организации будет очень сложно нормативно прописать, если и вовсе невозможно.

Государственная принадлежность института омбудсмена — это большое достижение. Собственно, когда он создавался, именно в этом была главная идея. Но те возможности и полномочия, которые есть сейчас, будут недоступны, и придется отменять закон. По нашему мнению, нельзя терять уже достигнутое за эти годы».

Полномочия Бориса Титова истекали в апреле 2022 года. Однако новую кандидатуру так и не удалось согласовать. Он продолжил исполнять обязанности омбудсмена. РСПП, Торгово-промышленная палата и Опора России предлагали на этот пост гендиректора «Платформы для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко.Однако Деловая Россия, которую представляет Титов, выступала за некую другую кандидатуру.

Предложение о ликвидации института бизнес-омбудсмена — это следствие проблемы с выбором уполномоченного год назад, заключает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Саму идею РСПП она называет спорной:

«Это очень сложное решение, потому что как раз и добивались появления кого-то со статусом и полномочиями, чтобы все-таки заниматься защитой бизнеса. Однако такого глубокого обсуждения еще не было. Тем более идея была на уровне нечетко сформированного предложения, она просто обсуждалась несколько месяцев. Сейчас мы уже видим модель, которую предложил РСПП, и мы обязательно послушаем позицию и союза и бизнеса. Пригласим представителей РСПП, чтобы понять, в чем они видят преимущество от того, что они предлагают.

Пока, на первый взгляд, это похоже на какой-то очередной коллегиальный орган. Понимаете, их и так слишком много — у нас бесконечное количество всяких разных советов, комитетов, совместных групп. Здесь была такая идея: создается аппарат уполномоченного, у омбудсмена есть четкие задачи с функциями контроля. Поэтому смысл в новой конструкции для меня пока неочевиден.

Почему продлили полномочия Бориса Титова, если РСПП, Торгово-промышленная палата, "Опора России" выступали за кандидатуру Элины Сидоренко? Это как раз на уровне внутриаппаратных действий, тогда и у самого Бориса Юрьевича, и у "Деловой России" была несколько другая кандидатура. Как раз отчасти в результате нестыковки, расхождения позиций произошло то, что есть сейчас. Это не совсем хорошо для бизнеса. Борис Титов неоднократно говорил, что в 2022 году он уйдет, сложит полномочия. Но пока, к сожалению, ситуация оказалась подвешенной».

Президент РСПП Александр Шохин не ответил на звонок “Ъ FM”. Год назад «Ведомости» сообщали, что на посту бизнес-омбудсмена Бориса Титова может сменить глава «Деловой России» Алексей Репик. При этом источники “Ъ FM” называют другую кандидатуру — уполномоченного по правам предпринимателей Москвы Татьяну Минееву, которая прежде занимала пост вице-президента «Деловой России».

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Александр Рассохин