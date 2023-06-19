В Адыгее лучшего врача республики наградили в ходе празднования Дня медработника

В Государственной филармонии республики Адыгея 19 июня прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню медицинского работника. В ходе празднования состоялось награждение лучшего медика года в регионе, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

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Победителем конкурса «Лучший врач года 2023» стал заведующий нейрохирургическим отделением – врач-нейрохирург Адыгейской республиканской клинической больницы Марат Хатхе. Доктор получил статуэтку, созданную народным художником Асей Еутых по мотивам легенды о целительнице Сэтэнай. Государственными наградами были также отмечены другие медицинские работники республики.

Глава Адыгеи обратился к медикам со словами благодарности.

«Высоко ценим ваш труд; ваш профессионализм и опыт; вашу готовность прийти на помощь в непростых ситуациях – как это было в пандемию и как это происходит сейчас, когда медицинские бригады из Адыгеи активно помогают в новых регионах страны», – цитирует Мурата Кумпилова пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова