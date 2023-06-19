Суд в Татарстане отстранил ребенка от школы из-за отсутствия справки от туберкулеза

Заинский горсуд временно отстранил местного учащегося от посещения школы №6 из-за отказа родителей проводить туберкулинодиагностику и отсутствия справки о заболевании. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве отметили, что такой отказ считается нарушением санитарного законодательства со стороны жителей, а допуск детей без справок об отсутствии туберкулеза угрожает здоровью детей и учителей. Кроме того, в данном случае возникает ситуация нарушения прав на охрану здоровья и благоприятную среду других граждан.

Отмечается, что требование о допуске при наличии справки об отсутствие заболевания направлено на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, при этом оно не ограничивает права на образование в стране.

По данным ведомства, за январь-май 2023 года туберкулезом заболело 14 детей до 14 лет и один подросток старше 15 лет. Это на 14% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"