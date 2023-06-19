Чиновника в Удмуртии оштрафовали за сокрытие данных об уклонявшихся от обязательных работ мужчинах

В Удмуртии перед судом предстал 62-летний начальник территориального отдела Алнашского района. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, к мужчине для исполнения наказания в виде обязательных работ направили двух жителей региона, однако те от него уклонились. Начальник территориального отдела в свою очередь скрыл это от уголовно-исполнительной инспекции, а также вносил в листы ежедневного учета отработанных часов ложные сведения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.