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обновлено 16:20

Одну из участниц преступной группы, похитившей у пенсионеров 38 млн рублей, осудили на условный срок

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении жительницы Перми — участницы преступной группы лжеюристов, состоящей из 23 человек. Он признана виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, женщина сообщала престарелым жителям города, что является сотрудницей юридической организации, помогающей провести перерасчет и увеличение пенсии.

В действительности такие услуги не оказывались, преступники преследовали единую корыстную цель — хищение денег у пожилых людей, получив которые, распоряжались ими по своему усмотрению. Обвиняемой удалось оформить две таких противоправных сделки на сумму 130 тыс. руб. Суд с учетом позиции государственного обвинения, заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и возмещения вреда назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Всего в период существования этой преступной группы с мая 2019-го по декабрь 2020 года соучастники заключили более 550 договоров почти с 450 пенсионерами на общую сумму свыше 38 млн руб. В настоящее время в отношении остальных членов преступной группы возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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