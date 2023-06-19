В Сочи ко Дню молодежи планируют организовать более 40 мероприятий

24 июня, в День молодежи, в Сочи пройдет более 40 фестивалей, концертов и спортивных соревнований. Их организуют во всех внутригородских районах курорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в праздник проведем чествование самой активной молодежи города Сочи, обязательно окажем поддержку проектам, которые направлены на развитие города»,— отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Основные мероприятия пройдут в Центральном районе Сочи. Одним из самых массовых станет фестиваль военно-патриотических клубов, в котором примут участие более 200 человек. В скейт-парке на Цветном бульваре пройдет фестиваль уличных культур. На площади Южного мола будут работать точки активности и ярмарка молодых предпринимателей, вечером выступят известные в молодежной среде артисты и диджеи.

В Лазаревском районе пройдет архитектурная викторина. В Адлере организуют пешую прогулку по «Тропе здоровья» и бесплатный кинопоказ. В Хостинском районе на площади перед кинотеатром «Луч» пройдет танцевальный конкурс и творческие мастер-классы.

Татьяна Ручкина

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