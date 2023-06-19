На реке Подкумок в Ставропольском крае ожидается подтопление из-за сильных ливней

В течение суток 19 и 20 июня в Ставропольском крае на реке Подкумок возможны подтопления в районе гидропоста Незлобная, предупреждает ГУ МЧС Ставропольского края.

По информации спасателей, вода может подняться до неблагоприятных отметок. Местным жителям рекомендуется вывести сельскохозяйственную технику и транспорт с прирусловых участков поймы. ГУ МЧС напоминает о необходимости очистить ливневую канализацию и закрепить хрупкие конструкции для владельцев частных домов. Рекомендуется также заранее собрать необходимые документы и вещи на случай эвакуации.

Анастасия Назарова