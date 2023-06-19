Синоптики предупредили о мокром снеге в Челябинской области

В Челябинской области ночью 20 июня возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в горах опустится до +1 градуса Цельсия. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ночной снегопад синоптики прогнозируют в горах, местами в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. Днем 20 июня потеплеет до +12,+17 градусов Цельсия. В большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный и западные ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. До 22 июня (включительно) погода в Челябинской области не изменится: по ночам столбик термометра будет опускаться до +7,+2 градусов, днем не поднимется выше +17. Снегопады не ожидаются.

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