Набрали лишнего

Более четверти жителей Краснодарского края имеют избыточную массу тела, подсчитали в НИИ питания. Все чаще проблема лишнего веса касается детей, следует из данных регионального минздрава. На Кубани диагноз «ожирение» имеют 18,5 тыс. несовершеннолетних. Десять лет назад эта цифра была в два раза меньше. Во многом проблему усугубила пандемия коронавируса, констатируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диагноз «ожирение» ставится тогда, когда масса тела превышает норму более чем на 20%

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Диагноз «ожирение» ставится тогда, когда масса тела превышает норму более чем на 20%

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Всех не сосчитать

Пять лет назад количество пациентов с ожирением в Краснодарском крае достигло 66,8 тыс. человек (+3,25% год к году), сообщал Минздрав РФ. Речь шла только о тех, кто обратился за медицинской помощью. В это же время в НИИ питания подсчитали, что на Кубани от лишнего веса страдают 27% жителей. Актуальное общее число кубанцев с диагнозом «ожирение» неизвестно: ни в региональном министерстве здравоохранения, ни в Краснодарстате не располагают такими данными. При этом неутешительной оказалась статистика по детскому ожирению.

По информации главного внештатного детского эндокринолога министерства здравоохранения Кубани Ирины Черняк, в регионе ожирением страдают более 18,5 тыс. детей и подростков. Десять лет назад их было 9,5 тыс.

«Увеличение числа детей с лишним весом обусловлено употреблением высококалорийной пищи и фастфуда в семье, а также низкой физической активностью подрастающего поколения»,— отметила госпожа Черняк.

Впрочем, по мнению опрошенных «Ъ-Кубань» экспертов, причины ожирения взрослого населения региона аналогичные. Проблему усугубила пандемия коронавируса.

«Люди стали меньше ходить не только на работу, но и за продуктами питания в связи с развитием сервисов доставки еды, которые были необходимы в эпидемию. Многие продолжают работать удаленно, и практически не выходят на улицу иногда даже просто погулять»,— говорит кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники «Евромед» Ирина Берёзкина.

Именно во время пандемии усилился кризис ожирения, считает врач-эндокринолог «Сити-Клиник», кандидат медицинских наук Марина Рапацкая: «Мы научились не ходить в магазин, сидеть дома… Все сели к экрану компьютера и телевизору. Закрылись спортивные клубы, секции. Не все могли, а главное хотели, в домашних условиях сохранить необходимый объем активности. Зачем ходить, если можно посмотреть любимый сериал или поиграть в видеоигры? К сожалению, эта привычка у многих осталась до сих пор. Плюс высококалорийная пища, заедание стресса, ведь все мы поначалу находились в состоянии нервозности. Все это привело к большому скачку процента людей с избыточным весом».

Ожирение — это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме. Диагноз ставится тогда, когда масса тела пациента превышает норму более чем на 20%. Степень ожирения определяют по индексу массы тела (ИМТ). Индекс рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Например: ваш рост 1,7 м, масса тела составляет 78 кг. Возводим в квадрат 1,7 м — получаем 2,89 м2. После этого делим 78 кг на 2,89 м2. Получаем цифру 26,9, которая и будет вашим ИМТ.

Совсем ожиреем

Проблема ожирения приобретает масштабы эпидемии, бьют тревогу кубанские врачи. Врач-эндокринолог клиники WMT Анжелика Еременко, ссылаясь на доклад Всемирной федерации по борьбе с ожирением (WOF), говорит, что более половины живущих на Земле людей к 2035 году будут страдать от лишнего веса или ожирения, и больше всего эта проблема коснется детей.

«За последние 25 лет распространенность ожирения среди всего населения России выросла в три раза, взрослого населения — в семь раз, у детей — в четыре раза, у подростков — в шесть раз. В результате крупного исследования NATION в 2022 году мы узнали, что доля лиц с ожирением в стране достигла 30% — это около 40 млн человек»,— рассказывает доктор Еременко.

Она добавляет, что проблема избыточного веса актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. Причин этому несколько: высококалорийная диета (увеличение количества жиров и легкоусвояемых углеводов в рационе, низкое содержание клетчатки), увеличение размера порций, прием пищи одновременно с просмотром телевизора и работой за компьютером, нарушенный суточный ритм приема пищи, малоподвижный образ жизни, хронический стресс и расстройства пищевого поведения, которые диагностируют все чаще.

Если мы не будем соблюдать правильный образ жизни, не научим этому наших детей и внуков, проблема ожирения будет нарастать, уверена Марина Рапацкая: «На генетическую предрасположенность к заболеванию мы повлиять не можем, а на воздействие окружающих факторов — вполне».

Плюс на минус

Ожирение — это не просто болезнь, а хроническое рецидивирующее заболевание, которое необходимо лечить, объясняют эксперты.

По словам Анжелики Еременко, ожирение бывает первичным и вторичным. В первом случае — это самостоятельное заболевание, во втором — следствие эндокринных проблем в организме. Ко второму типу ожирения могут приводить заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), надпочечников и гипофиза (гиперкотрицизм), гипоталамуса, снижение уровня мужских половых гормонов (гипогонадизм).

«Диагноз представляет огромную угрозу для пациента и несет за собой ряд негативных процессов в организме: начиная от небольших гормональных нарушений и заканчивая онкологией. Это фактор риска развития диабета, гипертонии, патологии суставов, остепороза и некоторых видов рака. Также при ожирении страдает репродуктивное здоровье как женщины, так и мужчины, что ведет к бесплодию или к патологическому течению уже наступившей беременности»,— комментирует доктор Рапацкая.

Лечение ожирения требует поэтапного командного подхода, говорит врач-эндокринолог высшей категории хирургии ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Татьяна Медведева.

По ее словам, морбидное ожирение (ожирение III степени), как правило, это прерогатива бариатрических хирургов. Эндокринолог принимает активное участие в начальных стадиях (I–II), на стадии предожирения, а также предоперационной подготовке пациентов III стадии для снижения рисков периоперационного периода.

«Как правило, прибавка в весе происходит постепенно, в течение нескольких лет. Пациенты психологически успевают адаптироваться к возрастающей массе тела. А на физиологическом плане организм не справляется: возникают отеки, одышка, боли в суставах, изменения менструального цикла, бесплодие, снижение потенции. Эндокринолог поможет исключить и подкорректировать эндокринные состояния, которые ведут к набору веса. В нашем распоряжении есть несколько официально разрешенных препаратов»,— делится Татьяна Медведева.

До назначения лечения обязательно сдаются анализы. Как рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией «Евромед» Татьяна Ковалева, врач назначает лабораторную диагностику в первую очередь для выявления предрасположенности к ожирению, потому что она позволяет определить состояние метаболических процессов в организме, а также исследование состояния эндокринной системы.

«Есть два основных вида анализов, которые назначают пациентам. Первый — это биохимический анализ крови: глюкоза крови, гликированный гемоглобин, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, креатинин, билирубин, мочевая кислота, гамма ГТ. Второй — анализ на гормоны: ТТГ, Т4, лептин, инсулин, витамин Д, пролактин, ЛГ, ФСГ, тестостерон, эстрадиол, кортизол»,— говорит врач.

Доктор Ковалева отмечает, что анализы стоит сдавать тем, у кого есть наследственная предрасположенность, кто ведет неподвижный образ жизни, неправильно питается, находится в постоянном стрессе. По результатам обследования пациент направляется либо к эндокринологу, либо к гастроэнтерологу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основе проблем с избыточным весом — неправильное питание

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В основе проблем с избыточным весом — неправильное питание

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как ножом по желудку

Страдающие ожирением жители Кубани все чаще «ложатся под нож», чтобы похудеть. По словам врача-хирурга клиники «Евромед», кандидата медицинских наук Руслана Сиюхова, количество бариатрических операций неуклонно растет по всему миру, и жители Кубани тут не исключение. «Только в нашей клинике в 2022 году выполнено более 200 таких операций, а Краснодар входит в пятерку лидеров по хирургическому лечению ожирения по данным всероссийского реестра бариатрических пациентов»,— отмечает хирург.

По его словам, хирургическое лечение ожирения показано пациентам со второй и третей степенью заболевания. Определить степень не сложно, добавляет доктор Сиюхов, для этого необходимо рассчитать свой индекс массы тела (ИМТ), воспользовавшись специальным калькулятором в интернете. Если ИМТ 35 и выше, то уже можно задуматься об оперативном лечении.

«Бариатрическая операция на сегодняшний день — единственный эффективный способ радикального снижения веса и его дальнейшего удержания. Проблема лишнего веса — это не только и не столько вопрос эстетики, это серьезная медицинская проблема»,— уверен Руслан Сиюхов.

Однако даже после столь кардинального метода лечения ожирения можно вновь набрать лишний вес, предупреждает врач. До 20% пациентов возвращают часть потерянных килограммов через 3–5 лет. Случается это из-за несоблюдения рекомендаций врача.

Заведующий отделением хирургии ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина», бариатрический хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Гладкий рассказал, что существует несколько методов хирургического лечения ожирения.

Внутрижелудочный баллон помогает переориентировать пациента на рациональный прием пищи и заметно снизить массу тела. В то же время при определенных условиях его использовать невозможно.

С помощью бандажирования форма желудка становится похожа на песочные часы. При этом верхняя часть в объеме составляет до 30 см3, нижняя — несколько больше. В месте охвата кольцом желудка образуется очень малый просвет, который позволяет очень медленно проходить пище из верхней части желудка в нижнюю и при этом не препятствует работе пищеварительной системы. В результате чего уже после приема нескольких ложек твердой пищи верхняя часть желудка растягивается, и пациент чувствует, что сыт.

Резекция желудка помогает уменьшить объем желудка за счет удаления его части. На сегодняшний день это одна из самых распространенных операций в европейских странах, Израиле и России. В результате операции желудок приобретает форму узкой трубки. Поступившая пища в нем долго не задерживается и за короткое время перемещается в кишечник. За один прием становится возможным принять не более 100 мл пищи.

Гастрошунтирование (шунтирование желудка) — это сложная комбинированная операция, при которой выполняется уменьшение объема желудка и реконструкция тонкой кишки. В верхней области желудка создается «малый желудочек» объемом не более 20–30 мл и соединяется с тонкой кишкой. Оставшаяся часть желудка не удаляется, но полностью перестает участвовать в процессе пассажа пищи.

Билиопанкреатическое шунтирование выполняется с целью уменьшить всасывание питательных веществ в тонкой кишке (принцип малабсорбции). Это достигается за счет того, что пути продвижения пищи и пищеварительных соков разъединяются.

Операция SADI — это новая методика хирургического снижения веса. Операция является промежуточным звеном между шунтированием желудка и билиопанкреатическим шунтированием (БПШ).

Существуют и другие хирургические виды лечения ожирения.

Степени ожирения: — Норма — ИМТ меньше 25 — Избыточный вес — ИМТ в пределах 25–29,9 — Ожирение I степени — ИМТ в пределах 30–34,9 — Ожирение II степени — ИМТ в пределах 35–39,9 — Ожирение III степени — ИМТ более 40.

Трижды в день

Диетологи отмечают, бич современного человека — частые перекусы. Люди жуют механически, когда работают, нервничают, скучают, лежат на диване перед телевизором и т.д. По мнению врачей, чтобы быть сытым и здоровым, достаточно есть три раза в день. Диета при ожирении является одним из способов лечения этого заболевания, но, по мнению Ирины Берёзкиной, ошибка в том, что люди воспринимают диету как нечто временное. «На мой взгляд, у человека, который хочет похудеть, не должно быть диет, он должен придерживаться правильного питания всегда»,— говорит врач.

Отвечая на вопрос, как выбрать для себя верную стратегию питания, ведь кто-то сегодня рекламирует интервальное голодание, другие, наоборот, говорят, что нужно есть небольшими порциями 4-5 раз в день, врачи отмечают, что главное — считать калории.

«Помните анекдот: “Чтобы похудеть, можно есть что угодно, сколько угодно, но на 10 руб. в день”. На самом деле не важно, будет питаться человек пять раз в день или два раза, если он укладывается в свой суточный калораж. Конечно, неправильно, что многие люди пропускают завтрак, отдавая предпочтение плотному ужину. Завтрак пробуждает организм, заставляя его работать, настраивая на правильный обмен веществ, а вот вечером обмен веществ в норме замедлен. Это необходимо учитывать и не нагружать организм лишними калориями. Важно, чтобы еда была не только здоровая, но и вкусная для каждого конкретного человека, так как невкусную однообразную пищу человек долго не сможет есть. Ну и конечно, надо разбираться в причинах “заеданий”, если таковы имеются, и устранять их».

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук «Сити-Клиник» Марина Плешкова говорит, что для того, чтобы похудеть, очень важно выверить свой режим труда и отдыха: «Полноценный сон и достаточная физическая активность являются неотъемлемой частью этого процесса. Работа со стрессом, самостоятельная или при поддержке специалиста, также очень важна. И уже на этом базисе необходимо работать с питанием. Важно подобрать свой ритм приема пищи, чтобы не ощущать голода и впоследствии не переедать. Рацион должен быть скомпонован не только по калорийности персонально для вас, но и сбалансирован по составу, чтобы не испытывать дефицитов, в том числе и витаминно-минеральных. Очень важен питьевой режим: что, когда и сколько пьем — основные задачи, которые нужно решить. Ну и самое главное, на мой взгляд, все это должно быть адаптировано и органично вплетено в вашу жизнь. Не нужно резко и категорично все менять. Вы должны выбрать ту стратегию, которой сможете придерживаться длительно. Вы должны не сесть на диету, а осознанно изменить свой образ жизни, сделать это комфортным для себя и следовать выбранному пути, не теряя при этом вкуса к жизни».

По словам доктора Плешковой, интервальное голодание может использоваться как лечебная стратегия при определенных состояниях, но важно помнить, что к этому методу есть противопоказания, и прибегать к нему можно только после консультации со специалистом. Что касается пятиразового питания, как лечебная стратегия в период обострения желудочно-кишечных заболеваний — это рабочий инструмент, иногда даже основной.

Основой питания в обычной жизни, по мнению диетолога, должно стать трехразовое питание при необходимости с подключением одного перекуса. Более частое питание (кусочничество), по ее словам, может привести к проблемам с кишечником и другим негативным состояниям, в том числе к перееданию и избытку калорий.

«На сегодняшний день есть возможность провести генетическое тестирование и определить особенности человека: скорость развития чувства насыщения, утоления голода, склонность к импульсивным перекусам и т.д. Тем самым можно персонифицировать подбор типа питания, который будет максимально комфортен в каждом конкретном случае с учетом того уровня здоровья, на котором сейчас находится человек»,— резюмирует диетолог.

Наталья Решетняк

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