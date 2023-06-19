Энергетики провели учения по восстановлению электроснабжения детского лагеря в Югре

«Россети Тюмень» отработали действия по восстановлению электроснабжения детского лагеря в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Специалисты компании провели учения совместно с представителями МЧС, ЕДДС и сотрудниками территориальной сетевой организации и управления ГО и ЧС Советского района. Всего участие в тренировке приняли порядка 60 человек.



По легенде учений, из-за высокой температуры и сухой грозы в лесах Советского района возник верховой пожар, который перекинулся на жилые и хозяйственные постройки детского лагеря «Окуневские зори». Из-за распространения огня появилась условная угроза возгорания электросетевого объекта.

Для ликвидации тренировочной нештатной ситуации специалисты компании оперативно обесточили оборудование. После этого энергетики развернули резервный источник питания, чтобы насосная станция пожаротушения получала электричество непрерывно. Слаженные действия всех участников учений позволили ликвидировать условный инцидент всего за 30 минут.

«Обеспечение безопасности пребывания детей в летних лагерях – одна из важнейших задач в период школьных каникул. Проведение подобных тренировок дает возможность проверить готовность сил и средств к непредвиденным ситуациям в условиях, максимально приближенных к реальным», –резюмировал руководитель учений, представитель Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Максим Сысойкин.